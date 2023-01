La Matxà de Sant Antoni de Vila-real cumple 50 años

La Matxà de Sant Antoni celebra este año su 50º aniversario y, para conmemorarlo, Els Lluïsos, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, han preparado una programación especial. El alcalde, José Benlloch, ha acompañado hoy a los representantes dels Lluïsos Pau Safont y David Pitarch, además de la concejala de Tradiciones, Noelia Samblás, en la presentación del 50º aniversario de la Matxà. Un homenaje a la especial relación de Vila-real con los animales que se enmarca, además, en el 150º aniversario de la Congregación de Lluïsos.

“La Matxà de Sant Antoni, que se pudo recuperar en Vila-real hace cincuenta años gracias al impulso dels Lluïsos y, en particular, de Manuel Cerisuelo y Luis Giménez, supone, sobre todo, un homenaje a los animalitos, parte de nuestras familias, que nos permite mantener las raíces y las tradiciones, nuestro corazón de pueblo”, destaca Benlloch. En esta línea, el alcalde ha puesto de relieve “la nueva sensibilidad en la atención a los animales” que impregna también la nueva Vila-real del siglo XXI, avalada por las acciones impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años, como la creación de la primera Concejalía de Bienestar Animal de la ciudad.

“Con la Matxà, Els Lluïsos nos ayudan a poner el foco por un día en los animalitos y recordarnos que, más allá de la compañía que nos hacen y el disfrute que podamos hacer de ellos, las mascotas también tienen sus necesidades”, incide. Benlloch ha hecho también una mención especial a la fuerte tradición vila-realense con los animales, especialmente con las caballerías -que se refleja también en la tradición del tiro y arrastre- y con el perro ratonero valenciano, el fusterier, que con importantes raíces en Vila-real, ha conseguido este año el reconocimiento como raza internacional.

El alcalde recuerda que la celebración de la fiesta de San Antonio está documentada por primera vez en la ermita de Vila-real a finales del siglo XV, a pesar de que no fue hasta principios del XX cuando se incorporó el desfile de caballerías y ganado. “Poco a poco, a medida que Vila-real se transformaba en ciudad, esta costumbre se fue perdiendo, hasta que un grupo de Lluïsos decide recuperarla y darle el formato que hoy conocemos en el año 1973, coincidiendo con el centenario de la congregación”, apunta Benlloch, para quien, “si no fuera por entidades como Els Lluïsos, estas tradiciones se habrían perdido”. “Ser la ciudad más pequeña o el más grande entre los pequeños sin olvidar nunca de dónde venimos y quiénes somos es una de nuestras fortalezas, y no sería posible sin Els Lluïsos”, abunda. Por este motivo, el Ayuntamiento firmará este año un convenio especial con la entidad para ayudarla en la conmemoración de su 150º aniversario, en la línea de los acuerdos con otras entidades que han celebrado estas efemérides. “Os animo a preparar un aniversario a la altura de lo que han supuesto los Luises para Vila-real, para dejar testigo de la relevancia de la entidad. El Ayuntamiento estará a vuestro lado”, les ha asegurado, porque, “en esta nueva Vila-real del siglo XXI todavía es más importante no perder las raíces”.

En cuanto al 50º aniversario de la Matxà, arrancará el viernes, a las 19.00 horas, con una exposición de fotografías históricas del desfile y bendición de los animales en la capilla de la sede social dels Lluïsos. Los representantes de la entidad han detallado las actividades previstas durante el fin de semana, que contarán con una romería de carros y caballos, con la participación de la Asociación de Tiro y Arrastre, que recorrerá las avenidas la Murà, Pío XII, Portugal y Cedre, hasta volver als Lluïsos, a partir de las 11.00 horas del sábado. Por la tarde, habrá actuación musical com Los Simples en la plaza Mossén Ballester (18.30 h) y el domingo, una misa en honor a San Antonio (13.00 h) y una mesa redonda (18.30 h) con representantes otras pueblos con tradición de San Antonio como son Canals, Vilanova y Cinctorres. El lunes, víspera de San Antonio, se celebrará la popular Matxà, a partir de las 19.30 horas, con bendición de mascotas y reparto de 3.500 rollos.

Por otro lado, la Concejalía de Tradiciones prepara para el día 17 la tradicional fiesta de Sant Antoni en la ermita de la Virgen e Gracia, con una misa a las 13.00 horas y reparto de 1.350 panets, de los cuales 50 serán sin gluten.