Más casos pero menos hospitalizados por coronavirus en Castellón

El número de casos activos sigue reduciéndose cada día gracias a que las altas a pacientes con coronavirus son muy superiores al número de nuevos contagiados.

En estos momentos se encuentran activos 2.605 casos, lo que representa un 16% respecto al total de positivos desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, se han registrado 346 altas a pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, que elevan el número de curados a 11.995 personas, un 75% de todos los casos registrados. Por provincias: 1.546 en la provincia de Castellón, 4.281 en la de Alicante y 6.163 en la de Valencia, a las que hay que sumar otras 5 correspondientes a desplazados. En la actualización de ayer se intercambiaron las nuevas altas de las provincias de Alicante y Castellón, lo que afectó al cálculo del total. Así, hoy son 124 nuevas altas en Alicante y 15 en Castellón.

El número de enfermos de coronavirus hospitalizados también ha experimentado un descenso respecto a la última actualización. En estos momentos hay 178 personas ingresadas, 12 menos que ayer. Por provincias: 13 en Castellón, 58 en Alicante y 107 en la provincia de Valencia. Las Unidades de Cuidados Intensivos se mantienen respecto a la actualización de este jueves y son 24 los pacientes que requieren estos cuidados en la Comunitat. Por provincias: 4 en Castellón, 13 en Alicante y 7 en la provincia de Valencia.

En cuanto a casos positivos nuevos, desde la actualización de este jueves se han detectado 44 casos a través de PCR que elevan a 11.194 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. Por provincias: 17 en Castellón (1.551 en total); 31 en la provincia de Alicante (3.918 en total); y 10 en la provincia de Valencia (5.728 en total); y 7 no asignados. Se han reasignado a la provincia de Alicante 14 casos que se habían contabilizado en la de Valencia. Esto se debe a la reasignación que se está haciendo para que los contagiados consten en el lugar en el que se contagiaron, no en el de su residencia habitual, consiguiendo así una mejor fotografía de la incidencia del virus en la Comunitat Valenciana. Además, hay que sumar 7 no asignados a ninguna provincia.

Desde ayer se han producido 4 nuevos fallecimientos, lo que eleva a 1.429 las personas que han fallecido en la Comunitat Valenciana por coronavirus: 215 en la provincia de Castellón (2 más que ayer), 504 en Alicante y 710 en la provincia de Valencia. El número de altas de profesionales sanitarios es de 2.194 y el número total de positivos en profesionales en estos momentos es de 521. El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus han sido 316.797 de las cuales 217.729 han sido a través de PCR y 99.068 a través de test rápido.

Actualización de la situación en residencias

A día de hoy hay algún caso positivo en 73 centros (8 en la provincia de Castellón, 31 en la de Alicante y 34 en la provincia de Valencia).

• Residentes nuevos positivos: 1

• Trabajadores nuevos positivos: 1

• Residentes fallecidos: 2

En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 28 residencias en la Comunitat Valenciana: 8 en la provincia de Castellón, 7 en la provincia de Alicante y 13 en la provincia de Valencia.