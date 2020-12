Mariano García lidera la lista de 12 fichajes del Playas de Castellón

El alta más importante de la temporada será la del murciano Mariano García, 4º en el campeonato de Europa de pista cubierta de 2019 en 800 metros y que viene al Playas de Castellón a cubrir la prueba de los 800 metros tras la baja de Ignacio Fontes. Mariano, campeón de España absoluto en 2019 y 2020, será un seguro para el club en el medio fondo en este año olímpico que comienza en pocas semanas. El de Fuente Álamo, cuyo fichaje se cerró in extremis, se caracteriza por ser un competidor nato y es un claro candidato a ser olímpico esta temporada.



Otro importante refuerzo para el equipo absoluto es el actual campeón de España sub20 de 400 vallas, Roberto Ruíz, una joven promesa que el año que viene seguirá siendo sub20 y que llega al club con el cometido de reforzar las vallas largas tras los problemas que tuvo el club la temporada pasada para cubrir esta prueba.



En categoría femenina destaca el alta de Ona Rosell, atleta catalana procedente del Cornellá, nacida en 1998 y entrenada por Sebastián Conesa. Fue bronce en el Campeonato absoluto de pista cubierta en el 2020 en 60 metros y subcampeona de España sub23 de pista cubierta. Con una mejor marca personal de 7.35 en esa prueba, es un gran refuerzo para la velocidad del equipo femenino absoluto.



Dos serán las altas extranjeras que cubrirán el fondo del equipo: Joselyn Brea y Likina Amebaw. La primera es una atleta venezolana nacida en 1994 que también compite en duatlones y con marcas en 2020 de 9:23.72 en 3.000 metros y 15:50.30 en 5.000 metros, mientras que la segunda proviene del C.A. Albacete y acredita unas marcas de 16:30 y 33:36 en 5k y 10k respectivamente.



A cubrir la baja de Álvaro Martín viene Nacho Aledo, atleta de 40 años, perteneciente a la categoría master. Fue internacional absoluto hace una década y esta temporada ha vuelto a entrenar, por lo que será un atleta con posibilidades de entrar en el equipo absoluto.





EQUIPO SUB 20



El club sigue apostando por las categorías inferiores y ha decido incorporar a 8 jóvenes a sus filas con el objetivo de seguir siendo el mejor club español en la categoría sub20.



Ángel Navarro, bronce en el campeonato de España sub20 se une al club como un buen refuerzo para el sector de lanzamientos. Atleta de Catarroja y que procede de Els Sitges de Burjassot, entrena con Vicente Navarro, su padre, y se colocó 4º en el ranking nacional sub20 de peso y 7º en el de disco.



Otro buen refuerzo para el equipo sub20 es la atleta sub18 Alba Cuns, actual campeona de España sub18 de triple salto. Atleta gallega procedente del C. A. Negreira, en 2021 seguirá perteneciendo a la categoría sub18 y acredita una mejor maca 12.53 metros.



Arnau Gómez, atleta que en el 2019 fue Campeón de España sub16 de 300 metros vallas y en el 2020 finalista en el Campeonato de España sub18 de 200 m, viene a reforzar la velocidad del equipo Sub20.



Daniel Gálvez, compañero de entrenamiento en Fuente Álamo de Mariano, viene al club a consolidar el mediofondo. Atleta nacido en el 2002 (sub20 el año que viene), acredita una marca de 1:53.54 en los 800 metros.



También para el 400 vallas el Playas de Castellón se reforzará con Luís Fernández, atleta almeriense entrenado por Antonio Zaráuz y con una mejor marca de 55.65, segundo en el ranking nacional sub18 con vallas de 0.91.



Por último, y también en las vallas, aunque esta vez las cortas, el club contará con David Vicente, atleta gallego sub18 nacido en el 2004, entrenado por Tomás Fandiño y procedente del Rias Baixas que acredita una mejor marca personal de 14,89 en 110 vallas.