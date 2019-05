Marc Castells seguirá dos temporadas más en el CD Castellón

El Castellón aún no conocer la categoría en la que militará la próxima temporada, aunque ya ha iniciado la planigficación deportiva. Al contrario que esta campaña, donde se desmanteló el bloque que consiguió el ascenso, la entidad que dirige José Miguel Garrido ha apostado por la continuidad de unos de los estandartes.

Con ello, Marc Castells continuará sosteniendo el centro del campo orellut dos temporadas más, después del acuerdo que han alcanzado ambas partes.

Castells ha explicado que "en cuanto el Club me ofreció la posibilidad de renovar, no tuve ni que pensármelo. En el CD Castellón he vuelto a disfrutar del fútbol, y me encuentro muy a gusto defendiendo la camiseta albinegra. Ahora vamos a luchar a muerte en los dos últimos partidos que nos quedan y a trabajar duro para que la temporada que viene el CD Castellón siga en Segunda B”.

Castells, de esta forma, se convierte en la primera piedra de lo que será el Castellón de la temporada 2019-2020, una temporada en la que él confía que será mucho mejor que esta: “Ha sido un año duro y difícil, pero vamos a salir muy reforzados de esta situación. Seguro que dentro de poco volvemos a ver al CD Castellón en el fútbol profesional, y yo me voy a dejar la piel para conseguirlo”. Con esta renovación, el ‘6’ del Castellón tiene un dueño que, precisamente, cumplirá seis temporadas de albinegro: “Me he sentido muy querido y apoyado por la afición desde el primer día y durante todos estos años. Castalia ha sido, es y será clave para todos los éxitos que ha tenido el Club y lo que en un futuro no muy lejano llegarán”, sentencia Marc Castells.

El centrocampista valenciano se muestra convencido de poder lograr la permanencia. En este sentido, el equipo juega un partido vital este domingo ante el Conquense: "Que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a conseguir la permanencia, pero pase lo que pase quiero seguir defendiendo la albinegra las próximas temporadas”.