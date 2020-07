Marc Castells “Queremos brindar la victoria a la afición que ha sufrido en los campos de tercera”

Marc Castells, uno de los capitanes del C.D. Castellón, ha atendido a COPE para analizar el determinante partido frente a la U.D. Logroñés, que decidirá el ascenso a Segunda División el próximo sábado 18 de julio.

A 8 días de la gran cita, el centrocampista ha destacado, como gran motivación, el apoyo incondicional de los seguidores orelluts: “Queremos brindar la victoria a esa afición que ha sufrido tanto yendo a los campos de tercera, en los que el equipo tuvo que bajar al barro”. En este sentido, Castells ha lamentado la situación que impide la presencia de espectadores: “Es una pena que no puedan venir a un estadio como la Rosaleda. Estoy seguro de que el campo habría sido albinegro”.

El futbolista ha explicado las expectativas que mantiene sobre un encuentro que prevé diferente al que se puede ver habitualmente en un playoff. “No será un enfrentamiento de ritmo frenético porque haber parado 2 meses se va a notar. Hay que dosificar la energía para el tramo final o una posible prórroga”, explica. Asimismo, el jugador considera que el resultado se decidirá por pequeños detalles, por lo que insiste en la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos.

Por lo que respecta al rival, el valenciano espera a un Logroñés muy completo, que sabe trabajar en muchas facetas del juego. “Hacen mucho daño a la contra”, matiza. En esta línea, cree que se trata del oponente más complicado al que se podían enfrentar: “Los números que han obtenido en liga son una pasada”.

Pese al respeto mostrado hacia su contrincante, el mediocentro ha expresado la firme intención de la plantilla de ascender en el primer partido, y destaca como clave, continuar trabajando en la misma línea que lo han hecho durante esta temporada. No obstante, se conciencia ante una posible repesca: “Si no se puede a la primera, habrá otra oportunidad. Ojalá no suceda, pero en ese caso habría que ser fuertes mentalmente y mantener la cabeza alta”.

A nivel personal, Castells ha asegurado que se encuentra ante el partido partido más importante desde que llegó al club en 2014, pero matiza que lo lleva con tranquilidad: “Intento trabajar como siempre, antes era más maniático”. Además, el capitán ha dejado en el aire la posibilidad de sorprender a la afición en caso de lograr el ascenso. “Si subimos, soy capaz de cualquier cosa”, ha comentado entre risas.