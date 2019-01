Manuel Abella, Núria Chabrera y CEE La Panderola Premis Poble 2019

Vila-real presentará un magnífico espectáculo el próximo viernes 8 de febrero a las 20 horas en la gala de los XIX Premis Poble, en el Auditorio Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Esta edición servirá para estrenar ‘Quan Vila-real era poble’, una pieza inédita de Rafael Beltrán -Hijo Predilecto de la ciudad y Premi Poble 2002- y letra del poeta y redactor de POBLE Antoni Pitarch, que será interpretada por la Coral Sant Jaume. La obra es una pieza para coro mixto a cuatro voces que nos recordará el Vila-real de antes: la sociedad, los oficios, las calles y arrabales, las tradiciones… y al mismo tiempo nos presentará la ciudad actual y moderna.

Además, la gala cultural de las fiestas fundacionales contará con la participación dels “Dolçainers i Tabaleters del Trull”, el grupo de danzas “El Roser”, Pepa Cases i els alumnes de l’Escola Municipal de Dansa (EMD), y como viene siendo habitual, con la actuación estelar del mejor mago del momento, “Yunke”.

Será una gran cita con la cultura, con la tradición, con la ciudad y un reconocimiento a la gente de Vila-real, a los colectivos, entidades y sociedades que se distinguen por sus triunfos, aportaciones a la vida colectiva del municipio o hayan traspasado las fronteras con su trabajo. En esta ocasión, los premiados son: CPEE La Panderola, Manuel Abella Férriz y Núria Chabrera Ibáñez.

Está prevista la asistencia de alcaldes de autoridades locales, provinciales y autonómicas, así como premiados de anteriores ocasiones.

Els guardonats de la dinovena edició dels PREMIS POBLE són:

CPEE La Panderola

Pels quasi 40 anys de treball a favor de la normalització, integració i la inclusió en el sistema educatiu dels xiquets amb necessitats especials que han beneficiat al voltant de 300 alumnes. Per ser un centre referent comarcal admirat, respectat i valorat. Pel seu magnífic treball humà, docent i d’atenció dels professors, professionals, pares i mares i dels consells escolars. Des de la seua creació, l'evolució i penetració en la societat ha sigut constant. Cal destacar, nombrosos projectes en incorporar les noves metodologies en l'organització com en la regulació de la tasca educativa en mètodes globals de lecto-escriptura, aprenentatges funcionals, expressió artística i desenvolupament de la intel·ligència emocional i programes de formació i qualificació bàsica, entre altres. El centre es caracteritza per ensenyar a l'alumnat a ser persones preparades per estar incloses en la societat del seu entorn més proper.

Núria Chabrera Ibáñez

Per ser l'única directora - gerent d'una cooperativa agrícola en la província de Castelló i ser de les poques dones que està al capdavant de la gestió d'una entitat agrícola a l'estat Espanyol. Per crear, per primera vegada, a una cooperativa de la nostra ciutat un departament de Qualitat. L'enginyera Tècnica Agrícola ha realitzat projectes a l'Institut Valencià d’investigacions Agràries (IVIA) i en l'actualitat és la màxima responsable de la gestió, comercialització i de la qualitat de fruita. Un treball avalat per diversos premis a l'exportació i a l'empresa en la qual treballa, Real Export, que compta amb una producció al voltant dels 18 milions de quilos de cítrics per campanya i amb més de 400 treballadors. La vila-realenca aposta per la rendibilitat per al seu soci, per oferir un producte òptim, la seguretat alimentària i l'oferta varietal a les exigències del consumidor.

Manuel Abella Férriz

Per ser un dels millors mestres de guitarra al nostre país. Per guanyar nombrosos premis nacionals i internacionals. Per la seua estima i sensibilitat a la música i a la docència. Entre els seus alumnes s'encontren molts professors en tots els conservatoris, així com catedràtics i concertistes de reconegut prestigi mundial. El catedràtic numerari del Conservatori Superior de Música "Rafael Orozco" de Córdoba ha sigut director de l’esmentat centre docent i ha impartit cursos en festivals internacionals, en ciutats i conservatoris. Ha format part com a jurat dels millors concursos de guitarra d'arreu del món i també com a president del tribunal a les oposicions d'accés a càtedra en la Comunitat d'Andalusia. El mestre dels mestres s'ha convertit en un destacat ambaixador de Vila-real, de la guitarra i en un record viu del seu pare, José María Abella Martí, alumne del mestre José Goterris Sanmiguel.