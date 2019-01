Luis Planas señala "la organización y distribución" como responsables de la crisis citrícola

El Gobierno continúa dispuesto a no atender las reivindicaciones de los agricultores. Reconoce un desajuste en el mercado por una mayor producción pero más tardía, aunque según ha explicado en Herrera en COPE el ministro de Agricultura, Luis Planas, la competencia desleal de la naranja llegada de Sudáfrica no es un elemento fundamental que esté provocando millones de euros de pérdidas a los agricultores, a los que Planas responsabiliza de la situación por problemas de organización y promoción.

La fruta de países de fuera de la Unión Europea es para el ministro "una cuestión a seguir, a tener en cuenta pero que no me parece el elemento fundamental", cuestionándole Carlos Herrera si "no quedan en el suelo las naranjas porque se traigan de Sudáfrica", a lo que Planas ha asegurado: "No, evidentemente que no. Yo lo tengo muy claro: Hay un problema de organización y hay un problema de promoción exterior".

El ministro de Agricultura también ha anunciado en Herrera en COPE que dentro de unas semanas reunirá al sector agrícola en una mesa de cara a coordinar acciones para que en las próximas campañas se retome la normalidad y pedirá a Europa que se exijan las mismas condiciones a la fruta llegada de países terceros y a la propia.

"Tenemos que aprender a competir en un mercado globalizado. Eso si, tienen razón los agricultores, en idénticas condiciones desde el punto de vista sociosanitario", a lo que ha añadido que "ahí si que hay que trabajar en ese sentido", a la vez que ha reconocido que "ésta ha sido una mala campaña", aunque ve que "los cítricos españoles tienen futuro", según ha explicado en declaraciones a la Cadena COPE el ministro de Agricultura, Luis Planas.