La lucha de Noah, el niño con un síndrome raro al que la justicia le concede un profesor que la Generalitat niega

Noah es un niño de 8 años de Vila-real con un trastorno genético raro y una discapacidad reconocida superior al 60%. Tras una larga batalla familiar, la justicia le ha dado la razón y ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana que le asigne un profesor de apoyo (PT) durante 25 horas semanales. Sin embargo, la ayuda ha llegado a medias. Su padre, Néstor, ha contado su historia en el programa Herrera en COPE, denunciando una situación que refleja un problema sistémico en la educación española.

Una odisea de dos años

La familia de Noah solicitó por primera vez el apoyo educativo el curso pasado. La Conselleria lo denegó con la excusa de que "habían muchos docentes en el aula", según ha explicado su padre. Este año, la petición fue rechazada de nuevo, esta vez argumentando que "el colegio tiene muchos recursos para poder aprovechar". Estas negativas se produjeron a pesar de que tanto el centro escolar como la UEO (unidad externa de psicólogos vinculada a la Conselleria) habían tramitado informes favorables que constataban la necesidad del apoyo para Noah.

Noah padece el síndrome de Burnside-Buttel, que le provoca dificultades de aprendizaje, TDAH, dislexia, un retraso madurativo de dos años y un trastorno de la conducta grave. Su padre explica que el niño "se pone muy nervioso muchas veces, sobre todo cuando no recibe la ayuda enseguida, y puede entrar en crisis". La presencia de un docente de apoyo es clave para anticiparse a estas situaciones, ya que "lo ve venir, le puede estar ayudando y podemos evitar, pues gran cantidad de esas crisis".

Tras la segunda negativa y con el asesoramiento de su abogada, Sandra Casas, la familia decidió llevar el caso a los tribunales. El proceso judicial, iniciado en el segundo trimestre de este curso, ha sido muy rápido. Una jueza ha sentenciado que Educación debe proporcionar el apoyo solicitado, pero la respuesta de la administración ha sido insuficiente. "Nos ha llegado a medias", lamenta Néstor. "Este viernes entró la ayuda, pero claro, si la jueza dijo que eran 25 horas, nos las han puesto 11 horas y media".

Si la jueza dijo que eran 25 horas, nos las han puesto 11 horas y media" Néstor Padre de Noah

Un problema generalizado

El caso de Noah no es aislado. Según datos de Comisiones Obreras, en los últimos cinco años, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado un 75% en España, pero la inversión solo ha crecido un 26%. Esta brecha ha sido calificada como "muy alarmante" por Héctor Adsuara, secretario de personal docente de la Federación de Enseñanza de CCOO, quien ha intervenido también en COPE.

Es una situación muy alarmante que las administraciones educativas no estén poniendo los recursos" Héctor Adsuara CCOO

Adsuara ha afirmado que "es una situación muy alarmante que las administraciones educativas no estén poniendo los recursos para dar los apoyos necesarios y atender a todo este alumnado, que supone más de un millón en el sistema". Además, ha señalado que, según el Ministerio de Educación, más del 80% de los alumnos con necesidades específicas se encuentra escolarizado en centros ordinarios, lo que evidencia la urgencia de aumentar los recursos para garantizar una inclusión real.