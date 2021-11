Los vendedores del Mercado de Abastos, sin cobrar el dinero que adelantaron por el incendio de 2018

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, denuncia la dejadez de funciones y el abandono del equipo de gobierno municipal que lidera la alcaldesa Amparo Marco, hacia los vencedores del Mercado de Abastos de Castellón. “A día de hoy siguen sin cobrar los más de 62.300 euros que tuvieron que adelantar de su propio bolsillo para retomar cuanto antes la actividad de sus negocios subsanando así los desperfectos ocasionados por el incendio que tuvo lugar el 13 de agosto de 2018 en la instalación de titularidad municipal. Los vendedores tuvieron que recurrir a generadores eléctricos, que ellos mismos costearon, para garantizarse el suministro de luz y asumieron también la reparación de los diferentes daños en la instalación para seguir dando servicio a los clientes”, explica.













En este sentido, Carrasco insta a la alcaldesa Amparo Marco a no demorar más el pago. “En enero de este año les aseguraron que tendrían el dinero a su disposición, como tarde, en febrero, porque el seguro ya habría abonado el dinero al Ayuntamiento que debe llegar a los vendedores. Han pasado 9 meses y no solo no les han pagado, sino que el gobierno municipal no atiende a sus requerimientos, se han desentendido por completo de sus responsabilidades dando la espalda a quienes hicieron posible que el Mercado de Abastos no dejara desatendido a nadie”, apunta.













Cabe recordar que el incendio que se produjo el 13 de agosto de 2018, presuntamente, por una sobrecarga en la red afectó a una parada y ocasionó importantes desperfectos a su alrededor. Si no llega a ser por la rápida actuación de los bomberos, las llamas podrían haber calcinado todo el Mercado de Abastos, tal y como aseguraron los propios servicios de emergencias. Quince días después la portavoz Popular, Begoña Carrasco, y varios concejales del PP visitaron las instalaciones comprobando el mismo estado de abandono en que seguía el Mercado de Abastos.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde aquella visita “hemos vuelto en numerosas ocasiones constatando la falta de apoyo y los numerosos problemas que arrastra el recinto municipal. Recordemos que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública multó a principios de este año al Ayuntamiento de Castellón con 4.000 euros por daños y deterioro del inmueble. La alcaldesa también prometió en campaña electoral una reforma integral del recinto, pero una vez pasadas las elecciones municipales nunca más se ha vuelto a saber al respecto”, señala Carrasco.





















“La alcaldesa no puede eludir, una vez más, sus responsabilidades y obligaciones en un mercado que es de titularidad municipal. El apoyo que han recibido estos comerciantes, en el momento en que se produjo el incendio y ahora, es nulo por parte de un gobierno municipal que dice apoyar al comercio, pero demuestra todo lo contrario al adeudarles más de 62.300 euros desde hace tres años, abandonándoles a su suerte, con el agravante de la pandemia y la crisis económica que hace que sea cada vez más complicado llegar a fin de mes”, denuncia la líder de los Populares en la ciudad de Castellón.













Y concluye: “Es una lástima que el Mercado de Abastos de Castellón y los trabajadores que levantan cada día su persiana, ofreciendo alimentos frescos de los que se abastecen la capital de la Plana y toda la comarca diariamente, con 40 puestos, siga siendo el gran olvidado para el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos”.