Los vecinos de la avenida Lidón abren la mano a negociar al consistorio y evitar su "destrozo"

Los vecinos de la avenida Lidón en la capital se preparan ante el inicio de las obras en el vial.





Este martes comenzarán las obras de remodelación en la avenida Lidón de Castelló, en el tramos más alejado de la capital, entre la rotonda sobre la ronda de circunvalación y la Basílica del Lledó. Unos trabajos que han generado polémica y para el que los vecinos todavía mantienen la esperanza de poder paralizar y modificar el proyecto aprobado por el ayuntamiento.





Así lo ha indicado en COPE la presidenta de la Asociación de Vecinos Rafalafena, Vicky Amores, que ha abierto la opción a seguir con las negociaciones con el equipo de gobierno para estudiar las necesidades y trabajos para mejorar esta avenida.





Amores, pese al inminente inicio de las obras, ha querido mostrarse positiva, indicando que “podemos sentarnos, hablar y remodelar, pero con acuerdos vecinales. Siempre hemos tendido la mano al ayuntamiento pero antes que empiecen las obras y destrocen la avenida, a vecinos, familias y comercios, (Amparo Marco) debe recapacitar y sentarse con nosotros. Seguro que llegamos a acuerdos”.





Entre las cuestiones que plantea esta AAVV, tal como esta Amores, se muestran varias mejoras en el vial que no supondrían cambios tan fuertes: “ En la avenida de Lidón no es que haya poco CO2, es que es inexistente, hay muy poco tráfico. Las palmeras no absorben el CO2, entonces cambiemos los árboles, pongamos un carril bici que puede quitar unas pocas plazas de aparcamiento en la zona derecha pero no pasa nada, ya que se conservan los demás. Respecto al paseo, quitaríamos los árboles enfermos y pondríamos nuevos. Instalaríamos bancos para que la gente mayor que va a pasear pueda descansar y poca cosa más”.





Justamente la eliminación del acceso viario es lo que más negativa ha mostrado. Sobre ello, la presidenta de la AAVV Rafalafena advierte que “desaparecen los coches y también lo pueden hacer los comercios. Si hubieran infraestructuras como un parking cercano los vecinos no nos quejaríamos tanto”.





Además, Amores apunta a que “esta reforma afectará a zonas vecinas, como la Marjalería. Su entrada natural es la avenida Lidón y ahora tendrán que dar muchas más vueltas. Y Rafalafena nos van a meter un tráfico que ni queremos ni necesitamos. Además en un barrio con 5 colegios, 2 institutos, guardería, campo de fútbol, biblioteca... Es una barbaridad. Va a tocar vigilar a los niños o llenarlo de semáforos. Si los coches van rápidos, imagínate lo que puede pasar”.





Con todo ello, se confía en poder alcanzar consenso con el consistorio aunque “nunca nos han dicho nada. No nos han convocado ni recibido. La última convocatoria en la Cámara Agraria, ni los vecinos más afectados ni la asociación de vecinos fuimos convocados. Estamos dispuestos a sentarnos y hablar pero no se nos ha hecho caso”.





Para finalizar, Amores resalta el aumento apoyo ciudadano, también de espacios vecinos como el Primer Molí, y advierte de nuevas concentraciones y movilizaciones, para las que ya se han solicitados permisos a subdelegación. Además, avisa que “para mañana ya estamos preparando cosas, ya que algo tendremos que hacer”.