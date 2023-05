Los trabajadores de Afanías alertan de una situación "insostenible" al sumar 3 meses sin cobrar

Los trabajadores de Afanías Castellón vuelven a lanzar un SOS. En este caso, avisan que "ya son 3 los meses que llevamos sin cobrar nuestro salario y la situación ha alcanzado el punto de ser insostenible. No es una situación nueva ya que lleva produciéndose hace mucho tiempo de manera cíclica".

Y ers que "desde el pasado mes de noviembre no se está percibiendo el salario de forma habitual lo que comporta inestabilidad en el afrontamiento de pagos periódicos; préstamos, hipotecas, seguros de coche, de vida, de hogar, material escolar de nuestros hijos, y un largo etcétera. Y aún con más dificultad el hacer frente a pagos no previstos. No es una situación nueva y eso aún genera más desesperanza".

Recuerdan además que "cada familia, de los 140 trabajadores de Afanias, está atravesando una situación delicada y personal, pero todas ellas están siendo afectadas a nivel socioeconómico y emocional. Los trabajadores corresponden a distintos recursos y servicios, desde centros de día, residencia, centros de atención temprana, viviendas tuteladas o centros ocupacionales, y todo el personal que hace posible que estas instalaciones estén disponibles para su uso; limpieza, administración, mantenimiento, etc. Todos ellos trabajando en pro de la diversidad funcional e inclusión sociocomunitaria, pero sin recibir, a día de hoy, sus mensualidades desde el mes de febrero".

Por ello, "parte de los trabajadores nos hemos agrupado, y estamos trabajando para poder desarrollar actuaciones orientadas a resolver esta situación. Por ello les solicitamos su apoyo y cooperación en la 1ª concentración el 19-05-23 a las 17:30h en la plaza del Ayuntamiento de Castellón".