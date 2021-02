Los sindicatos reclaman a Sanitat que haga efectiva la paga covid a los profesionales del Hospital Provincial

La dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y los sindicatos, -CCOO, UGT, CSIF y Satse- han mantenido un encuentro de la mesa de negociación en la que, según anuncian los representantes de los trabajadores, no han sido atendidas las peticiones efectuadas.

Reclaman que se incremente la plantilla y que se incluya a los trabajadores del Hospital Provincial entre el personal sanitario de la Generalitat Valenciana que cuenta con paga extraordinaria por el esfuerzo provocado por la emergencia sanitaria.

Así lo han expresado en un comunicado emitido este lunes:

"La reunión extraordinaria de la Mesa General de Negociación del 8de febrero era una nueva trampa puesta por la Dirección con el fin de fingir una negociación para el abono de la llamada paga COVID ycomo mero trámite con vistas auna más que probable reunión del Consejo de Gobierno.

De hecho, si CCOO, UGT, SATSE yCSIF no se hubieran rebelado ante las palabras de la Consellera de Sanidad excluyéndonos de la paga por no ser personal de Sanidad, esta Dirección no hubiera convocado la MGN. Desde un primer momento, sólo pretendía sacar el sentido del voto de cada Organización Sindical sin plantear el más mínimo atisbo de negociar la incorporación de más personal al que de inicio traían, limitándose a indicar la existencia de hojas de reclamación que se pondrían a disposición del que lo requiriese.

CCOO, UGT, SATSE yCSIF desde el inicio de la reunión han querido yasí ha lo han planteado, negociar los términos del Decreto Ley 17/2020, mejorar los mismos yampliarlos a todo el personal del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, puesto que en mayor omenor medida, ha estado haciendo frente al COVID durante los meses de marzo a junio de 2020.

La propuesta de Dirección de aplicación del Decreto ley 17/2020 excluía amuchos Servicios ymultitud de personal que estuvo atendiendo, de forma directa, efectiva y presencial, las labores de gestión o cuidados a las personas afectadas por COVID; y que la Dirección se negaba a negociar, remitiéndose continuamente a las hojas de reclamación que con posterioridad tendrían.

Ha faltado transparencia en la Dirección del CHPC, negándose a presentar los supuestos informes de respaldo de otras Consellerías, no indicando el método de aplicación de las cuantías de la propuesta presentada, los motivos de exclusión de los Servicios ydel personal que ha atendido a pacientes COVID-19. Sólo le importaba el sentido del voto de los Sindicatos presentes en la Mesa negociadora.

La Dirección se enrocaba en una posición intransigente inicial, sin informar siquiera de los supuestos informes económicos de la Conselleria de Hacienda; sin determinar la dotación económica prevista para el pago del mismo; si existía o no previsión de pago recogida en los presupuestos para el ejercicio 2021; sólo pretendía entender si votabamos o no, entender qué entendíamos las Organizaciones Sindicales, entender el sentido de nuestra supuesta votación; no salía del verbo entender, en una situación más Kafkiana que negociadora.

Yal final, laverdad, creemos que no entendió nada. CCOO, UGT, SATSE y CSIF solicitan la aplicación de la paga COVID-19 a todas las categorías profesionales, ya quetodo/aslos trabajadores/as han estado alservicio y atención de pacientes COVID".