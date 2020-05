Los seguidores del Castellón ven difícil que el club asuma las pérdidas que supone el play off de ascenso

La afición del CD Castellón no ve posible garantizar el futuro de la entidad con las pérdidas de cerca de un millón de euros que supone para la entidad la disputa del play off.

Entre los gastos que debería hacer frente el CD Castellón cuando las autoridades sanitarias permitan la disputa del play off exprés, el 18 de julio según la intención de la Real federación Española de Fútbol, y el dinero que deja de ingresar llevaría a unas pérdidas para la entidad de más de 900.000 euros.

Por ello, el presidente de la Federación de peñas del CD Castellón, Alberto Ahicart, explica en declaraciones a la Cadena COPE que “entendemos que es un dinero que el CD Castellón no puede hacerse cargo de esa cantidad”, después de estar superando graves problemas económicos que le llevan al concurso de acreedores e incluso a estar en varias ocasiones cerca de la desaparición.

Reconoce Ahicart que sería un riesgo para el CD Castellón ya que “supondría un problema serio para el futuro y, sobretodo, para Vicente Montesinos -el presidente- que es el que está sosteniendo la viabilidad del club”.

Aunque considera que no es un problema solamente al que deba hacer frente el equipo castellonense ya que “el futuro es complicado para todos los clubs que no pueden gastarse esa cantidad de dinero”, pero en el Castellón este impacto sería más importante dado que los 14.000 abonados con los que cuenta, la mayor masa social de la categoría, no adquirirían su entrada para el play off dejando de percibir unos ingresos que se sitúan alrededor de los 420.000 euros.