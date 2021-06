Los rescates de personas en la montaña se triplican desde el confinamiento

Los rescates en montaña se han multiplicado de forma notable después del confinamiento. Y es que ahora se producen el triple que antes de la pandemia. "Hemos tenido un aumento tres veces superior a los que se hacían antes de la pandemia", señala a COPE el jefe de la Unidad de Rescate del Consorcio de Bomberos de Castellón, Javier Botet.

Pero es que "lo que nos hemos dado cuenta es que ya no es gente que sean escaladoras y estén preparados". Ahora son personas desconocedoras del hábitat. "Es gente que no tiene la preparación necesaria; no se planifican bien la salida; salen a horas que no toca; a lugares que no conocen; no se planifican la ruta; no toman datos de lo que van a hacer...", lamenta el responsable del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Para evitar estos problemas hay que salir a la montaña con una ruta planificada; ropa de abrigo; agua, botiquín... "para salir a la montaña, no estamos dando un paseo por la costa". Por ello, aconseja que aquellos que vayan a disfrutar de la naturaleza tengan en cuenta: "Tenemos que planificar la ruta; tenemos que decirle a la gente dónde vamos; tenemos que asegurarnos de la meteorología que va a hacer, el tiempo en la montaña cambia muy rápidamente; no es lo mismo salir a las 16 o 17:00 horas que salir por la noche".

Botet recuerda que "lo que no podemos hacer es ir a la aventura, tenemos que tener claro lo que vamos a hacer. Ir con la ropa adecuada y con el calzado adecuado" y es que "si un paseo por la montaña se nos complica, hay riesgo de poner nuestra integridad física en peligro".

De hecho, este lunes el Consorcio de Bomberos de Castellón tuvo que poner en marcha un complejo operativo de rescate de dos mujeres, que junto a un perro, quedaron bloqueadas en los Órganos de Benitandús, en el término municipal de Alcudia de Veo. El hecho se produjo hacia las 21:00 horas del domingo y, dado que era de noche y no se podía acceder hasta ellas a pie, los bomberos tuvieron que escalar con luz artificial por paredes verticales.

Las acompañaron toda la noche, ofreciéndoles agua y ropa de abrigo, además de vigilar que no se precipitaran montaña abajo debido a que estaban cerca de un precipicio. Ya con la luz del día, un helicóptero extrajo del lugar tanto a las dos mujeres, como a los rescatadores y al propio perro.