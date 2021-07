Los médicos piden seguir haciendo uso de la mascarilla

El Colegio de Médicos de Castellón (Comcas) recuerda a la población que aún no hemos derrotado a la pandemia, que el aumento de los contagios, especialmente entre los más jóvenes, nos lo re-cuerda estos días. El hecho de que se flexibilice el uso de la mascarilla y que se avance en la vacunación de la población no quiere decir que hemos superado la Covid-19, algo que nos muestran los números con una tasa de incidencia de 20,69 por cada 100.000 habitantes. Por eso apelamos a la responsabilidad de la población para que siga usando la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros o en espacios con aglome-ración de personas. No hay que bajar la guardia.

Desde el Comcas recordamos que la flexibilización de algunas medidas no debe dar pie a que los ciudadanos nos relajemos. Las mascarillas hay que llevarlas en todo momento y tan sólo podremos quitárnoslas en los momentos que fija la normativa aprobada por el Consejo de Ministros y que es en muy contadas ocasiones. Por ello, insistimos, la mascarilla hay que seguir llevándola, hemos de llevarla siempre encima.

El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, José María Breva, recuerda que “estamos ante un momento crucial, tras más de un año de com-bate de la Covid-19. Un año en el que hemos realizado un ejercicio de resiliencia, renunciando a muchas de las cosas que hacíamos antes de que irrumpiera esta pandemia. Por ello, es muy importante que no nos relajemos ahora, ya que aunque la mejoría registrada ha propiciado la flexibilización de las medidas, el virus está ahí. Por eso, no podemos bajar la guardia ante el virus".

Asimismo, recuerda que el incremento de casos de contagio entre jóvenes, en su mayoría asintomáticos, según los datos que aportan desde la Consellería de Sanitat, aumentan el trabajo de los profesionales sanitarios, en especial de los de Atención Primaria, lo que supone una sobrecarga de trabajo de los centros de salud que ya tienen entre las funciones añadidas al trabajo cotidiano el seguimiento de los pacientes Covid.