Los médicos alertan del Covid: "Estamos en plena séptima ola"

Los facultativos alertan que los índices de contagios de covid-19 van en aumento entre la ciudadanía en general y alertan del incremento de hospitalizaciones. En nuestra provincia hay 99 personas ingresadas y han fallecido 1116 por covid.

"Estamos preocupados", reconoce Suárez en declaraciones a COPE, aunque se resigna "porque al fin y al cabo, no podemos hacer nada porque la población entiende que ésto se ha terminado y al final, nosotros los sanitarios, es como pegarte contra una pared todos los días". Lamenta que "al final hemos asumido que es lo que vamos a tener y lo sentimos por todo el mundo".

La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Castellón y pediatra es sincera: "Estamos en plena séptima ola" de contagios de coronavirus. "Yo el otro día hablé con un epidemiólogo de Castellón y me dijo que si que estamos en la séptima ola". Ello certifica "lo que todos vemos en los centros sanitarios".

De hecho, ella misma pone como ejemplo que esta misma mañana "he visto a un lactante de solo un mes que tenía fiebre, le he hecho el test y ha dado positivo". Y a los padres "solo les puedes decir que no tengan contactos con personas vulnerables, porque como lo otro ha desaparecido todo, menos las mascarillas en centros socio sanitarios, farmacias, centros de salud y hospitales... y no pasa nada", esgrime.

Resignación

Reconoce el cansancio existente entre los profesionales sanitarios tras más de dos años de pandemia. "Los sanitarios tampoco podemos ir a contracorriente. Llevamos dos años ya y estamos un poco cansados".

También explica que "la consellería de Sanitat no nos respalda, sobre todo a los profesionales de Primaria. Yo no he visto aún ningún reconocimiento a los médicos y pediatras de Atención Primaria y llevamos dos años trabajando a piñón, sin descanso".

Y es que en los centros de salud se acumulan las listas de espera. "Los compañeros de Primaria que atienden a adultos, tienen unas listas interminables" y avisa que "vienen vacaciones y no tienen sustitutos", además de que "los consultorios médicos tampoco se han abierto, porque no hay médicos".