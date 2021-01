Los equipos de la provincia afrontan un fin de semana con muchos duelos "azulgranas"

El Villarreal juega mañana sábado a las 14.00 horas en Huesca. Emery va a tener la baja de Gerard Moreno que sufre un daño muscular en el sóleo y que le va a tener de baja unas 3 semanas. Además también son baja por lesión Alberto Moreno, Iborra y Mario. En el Huesca, Pacheta tiene 3 bajas por coronavirus Pablo Insúa, Andrés Fernández y Juan Carlos Real.

El Castellón en la Liga Smartbank disputa su partido el domingo a las 18.15 en Castalia contra el Sporting de Gijón. Es el debut de Juan Carlos Garrido con el equipo albinegro. Hay 2 jugadores que son baja por coronavirus, aunque el club no ha facilitado su identidad y además vuelve Carles Salvador tras 3 meses de lesión.

En Segunda B, el Villarreal B se enfrenta al At. Levante el domingo a las 16.00. En Tercera, el Villarreal C recibe el domingo a las 12 al At. Saguntino y el partido entre el Silla y el Benicarló ha sido aplazado por un caso de coronavirus en el equipo local.

En fútbol sala, el Peñíscola Globeenergy recibe mañana a las 18.00 al Barça. En Segunda ha sido aplazado el partido de Bisontes ante el At. Mengíbar por un caso de covid en el cuadro castellonense

En Baloncesto, Tau Castelló no tiene jornada de liga en Leb Oro por la disputa de la Copa. En Leb Plata Benicarló visita mañana sábado a las 18.00 la cancha del Barça.

En Balonmano, el Balonmano Castellón recibe mañana a las 17.00 horas en Grapa al Mataró y las chicas del Balonmano Almassora juegan también a las 17.00 en la Garrofera ante el Sant Vicenç

En Voley, en Superliga 1 el UBE L'Illa Grau viaja a las Islas Canarias para medirse al C.V. Guaguas mañana sábado a las 18.00 y en Superliga 2, el Voley Mediterráneo recibe mañana a las 19.30 en el Pabellón Pablo Herrera al Cevol Torredembarra