Los empresarios de Benicàssim reclaman que los festivales de música cambien su fecha

El cambio de propiedad del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), tras la adquisición por parte de The Music Republic, se confía en la ciudad en que suponga una entrada de aire fresco y de mejora de la repercusión, puesto que los 114.000 fibers de esta 25ª edición ha sido "catastrófica", según señala a COPE el presidente de los empresarios de hostelería de Benicàssim, Ehosbe, Juan José Medina.

"Lleva muchos años en caída libre y cada año va a menos. Viene menos público, más joven" y ya no compensa la pérdida de clientes, "antes perdías un público habitual del fin de semana pero lo compensabas con la llegada de fibers, pero este año la facturación ha bajado un montón respecto a otros años".

La promotora del Arenal Sound compra el FIB The Music Republic gestionará el Festival Internacional de Benicàssim Benicàssim (Castellón) 23 jul 2019 - 21:28

Con los nuevos gestores del FIB, Medina se muestra "con buenas expectativas, porque peor que lo estaban haciendo ahora es difícil", además anuncia que "queremos pedir una reunión con el ayuntamiento y los festivales porque no cualquier festival vale para Benicàssim en agosto. En julio tenemos ya un turismo muy consolidado y perder ese público por un modelo de festival que no aporte al municipio tampoco estamos por la labor, pero por ahora hasta que no sepamos el tipo de festival que quieren enfocar hasta que lo sepamos la expectiva es buena".

The Music Republic pretende situar nuevamente al FIB en la cabecera de festivales internacionales, "lo que era el FIB de hace diez años era muy buena promoción turística para Benicàssim, traía mucho público... pero en lo que se ha convertido en los últimos años no".

Medina se muestra optimista pero también reivindicativo, por ello reclama que "julio y agosto no son épocas para hacer macrofestivales. Hay semanas como final de junio y principio de julio que serían muy interesantes para Benicàssim", sostiene en declaraciones a COPE el presidente de Ehosbe.