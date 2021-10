Sanidad detecta las causas que llevan a que Castellón encabece los contagios de covid

Salud Pública está organizando jornadas informativas y encuentros con diferentes colectivos de la sociedad para tratar de que la vacuna contra el coronavirus llegue a todos ellos. Especialmente, a las personas residentes en la provincia de Castellón y, principalmente en la capital de la Plana pero cuyo origen es extranjero, dado que representan los grupos con menor porcentaje de vacunación, tal y como ha podido confirmar COPE.

Para ello, las autoridades sanitarias han editado folletos informativos en valenciano, castellano, árabe y rumano, además de reunirse con la mesa interreligiosa de la capital castellonense. Se da la circunstancia de que en sus países de procedencia la vacunación marcha a un ritmo mucho más lento y no se ha alcanzado un porcentaje elevado de población que haya recibido la pauta completa de vacunas.

Así lo explica a COPE el departamento de Salud de Castellón, donde se alcanza una incidencia acumulada de 167 casos por cada cien mil habitantes, superándose los 200 en la principal ciudad:

"El Departament de Salut de Castelló viene registrando un incremento en la incidencia de nuevos casos de Covid-19 en personas no vacunadas, principalmente con residencia en la capital. Este incremento se ha traslado a las hospitalizaciones, donde durante la semana pasada, el 70% de las personas ingresadas con COVID-19 no tenían iniciada la pauta de vacunación. Se trata de personas jóvenes y los casos afectan a toda la familia, ya que igualmente sus convivientes (parejas y descendencia) no cuentan con pauta vacunal.

El Departament de Salut de Castelló junto con el Centro de Salud Pública de Castelló y el Ajuntament de Castelló han participado en varios encuentros interculturales para exponer, entre otros asuntos de salud pública, la importancia de la vacunación contra la COVID-19. En un primer encuentro participaron líderes religiosos y civiles de la comunidad rumana y en un segundo encuentro se ha trasladado el mismo mensaje en la Mesa Interreligiosa convocada por el Ayuntamiento y en la que están representadas todas las confesiones.

Esta es una vía más de comunicación abierta por el Departament de Salut de Castelló y el Centro de Salud Pública de Castelló con la ciudadanía, tras registrarse un incremento de la incidencia acumulada en la ciudad de Castelló y del número de personas ingresadas por COVID-19 en el Hospital General Universitari de Castelló. Este incremento está ligado a un perfil de personas jóvenes sin pauta vacunal, de ahí la importancia de transmitir mensajes rigurosos desde Sanidad sobre la protección que ofrecen las vacunas frente a procesos graves/fallecimiento causados por la enfermedad y las vías de acceso a la vacuna.

El objetivo de estas acciones, que se han completado también con la edición de folletos informativos en varios idiomas (valencià, castellano, árabe y rumano) sobre los mitos y las creencias de la vacuna de la COVID, y con reuniones a través de los equipos de Trabajo Social municipales y sanitarios, es aumentar la cobertura vacunal entre toda la población castellonense mayor de 12 años.

Agradecemos la disponibilidad y colaboración de todas las entidades y del Ayuntamiento de Castelló"





Puntos de vacunación

Las vías para acceder a la vacuna dela COVID-19 son a través de la petición de cita previa en los centros de salud y a través de los puntos móviles de vacunación sin cita previa. Este viernes, 29 de octubre, está programada vacunación sin cita previa en el centro comercial Salera de Castelló, de 16 a 21 horas, en la planta central. En la planificación y organización de estos puntos de vacunación participa el Departament de Salud de Castelló, el Centro de Salud Pública de Castelló, el Ayuntamiento de Castelló y el centro comercial Salera.