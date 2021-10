Los ciclistas provinciales, a la expectativa para la temporada 2022

La provincia cierra una temporada ciclista 2021 en carretera donde ha aumentado el pelotón castellonense en profesionales, pero que deja dudas respecto a la continuidad de los mismos entre la serpiente multicolor.





Y es que, pese a que en algunos casos los resultados han llegado a superar las expectativas, éstos no se han reflejado en la firma de contrato para asegurar la continuidad para 2022 en algún equipo. Un hecho en algunos casos sorprendente dado el importante movimiento que se está dando ya en el mercado ciclista, y en parte también con preocupación, por el anuncio de desaparición de equipos como el Qhubeka de World Tour o DELKO y Vini-Zabú en continental.





Así, la situación de los 6 castellonenses provinciales, se presenta de manera desigual, pasando a analizarla caso por caso.





ÓSCAR CABEDO





El ondense ha vivido en su cuarto año en el Burgos-BH un cambio de paradigma extraño. Sin dejarse ver en demasía en la primera parte de la temporada, siendo baja por lesión por ejemplo en la Volta a la Comunitat, y con resultados discretas en carreras como la Itzulia o el Mont Ventoux Dénivelé, fue en agosto cuando logró mostrar su mejor nivel.





Ya aventuró algo en la Vuelta a Burgos, con un intento de escapada en las Lagunas de Neila, y lo mantuvo en la Vuelta Ciclista a España, con sorprendente derrame en las últimos kilómetros del Picón Blanco. Tras ello, Cabedo apostó más por un buen resultado en la general que en dejarse ver en etapas sueltas, hecho que consiguió finalizando 19º en la clasificación final, un hecho que llegó acompañado de buenos resultados en la montaña, como por ejemplo el 17º en el Gamoniteiru.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El buen hacer en la grande de casa ha sido importante para asegurar su presencia por quinto año en la escuadra burgalesa, donde de nuevo apuntará a La Vuelta como gran objetivo.

El propio Cabedo comentaba que "estoy contento con el equipo y el equipo está contento conmigo, por lo que ha sido fácil entenderse para continuar un año más. Hemos dado en conjunto un importante paso adelante en 2021, y creo que tenemos que continuar en esa línea. Mi objetivo es seguir mejorando en la montaña y volver a estar al nivel de La Vuelta, donde pude representar y dar presencia al Burgos BH en las jornadas más duras".





ÓSCAR PELEGRÍ





El de Betxí se mostraba hace un año apesadumbrado, pensando casi más en la retirada que en continuar sobre la bici de manera profesional. Un año después, Pelegrí se ha convertido en el pilar fundamental de un equipo como el Electro Híper Europa, que en su debut en el pelotón profesional ha tenido que batallar cada invitación pero que ha respondido con creces en cada carrera.





Y gran culpa de ello la tiene el sprinter castellonense. Una victoria de etapa en el Tour de Bretagne francés, otros 12 puestos entre los 10 mejores y puestos de honor en las generales del Tour de Bulgaria (4º) o el de South Bohemia y In the Footsteps of the Romans (5º) hacen de Pelegrí un ciclista capital para el equipo asentado en Cervera del Maestre y que le puede llevar a dar un salto adelante.





La duda en su caso es saber si, tras los buenos resultados, puede dar el salto a un equipo de mayor nivel o se mantiene como gran capitán en el continental, que en 2022 además puede llegar a contar también con calendario por tierras sudamericanas, dada su licencia argentina.





IVÁN MORENO





Y si “sencilla” puede parecer la continuidad de los 2 primeros, ahora llegan 2 casos que generan más dudas. El primero de ellos es para el más joven del pelotón profesional provincial, un Iván Moreno que en su segundo año con el Equipo Kern Pharma ha corroborado su puesto como gregario de lujo para etapas escarpadas en numerosas carreras de los calendarios francés y portugués.





Justamente en tierras lusas es donde ha firmado sus mejores resultados, con la octava plaza en la Classica de Arrabida o puestos de top 20 en Algarve o la Volta a Portugal. Junto a ello, su mejor momento llegó en el Tour de Eslovenia, donde logró acabar decimotercero a 6 minutos del intratable Pogacar.





Con ello, la cuestión llega en saber si el equipo farmacéutico mantendrá su apuesta por Moreno como corredor de equipo o por el contrario si le tocará saltar a otros puntos para seguir con su carrera profesional.





SEBASTIÁN MORA





Y muchas más dudas genera el caso del de Vila-real. Todo hace presagiar que su aventura con el equipo World Tour finalizará tras su participación en los Juegos Olímpicos, un hecho que ha marcado gran parte de la temporada, pero que aún así le dejó mostrar buenos detalles en la carretera como 2 puestos entre los 10 primeros en la Volta a la Comunitat Valenciana, otro top ten en una etapa en la Vuelta a Alemania o su participación en París-Niza y Benelux Tour.





Como decimos, todo hace indicar que dirá adiós a Movistar tras estos 2 años, aunque ahora Mora tiene el foco puesto a corto plazo en la pista, con la novedosa Champions League a partir de noviembre donde espera poder reencontrarse con su compañero de fatigas Albert Torres.









VÍCTOR MARTÍNEZ





Y el último en llegar pero también el más veterano ha sido el belloquí Víctor Martínez, que a finales de abril daba el salto de la mano del Electro Híper Europa. En estos meses se ha dejado ver en varias carreras, destacando su participación en la Vuelta a Bulgaria, donde acabó 15º en la general y sumó un top-ten en una etapa.





En su caso, con 36 años ya cumplidos, la opción para por seguir con el equipo de Cervera del Maestre.





CARLA PRUÑONOSA





Y también toca dar un ojo a nuestra representante en el pelotón femenino. La calijona se estrenaba en el pelotón profesional de la mano del Sopela, el gran equipo de cantera nacional a día de hoy, y aunque ya tuvo la opción de probarse con corredoras top en carreras como la Vuelta CV Féminas, Navarra Women's Elite Classics o la Durango-Durango, el calendario se ha focalizado en pruebas locales y de categoría júnior para seguir con su crecimiento, y todo ello sin obviar la pista. En principio, debería seguir con su crecimiento a sus 19 años en el club de maillot amarillo.





CARRERAS





Con estas dudas se plantea un 2022 donde eso sí podremos seguir vibrando de la serpiente multicolor en nuestra provincia, bien a través de pruebas de categorías inferiores como la Volta a Castelló como el Trofeo Víctor Cabedo o con la ya clásica presencia de alguna etapa por nuestras carreteras en la Volta a la Comunitat o la Setmana Ciclista Valenciana.





También pendientes tocará estar sobre la situación de José Cabedo.





Como vemos, muchas incógnitas y dudas para una temporada 2022 donde lo que es seguro es que Castellón volverá a vibrar sobre las 2 ruedas.