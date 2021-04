Los centros de salud de Vallibona y Forcall, sin servicio oficial de atención médica

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha denunciado que las personas que residen en determinados municipios de la comarca de Els Ports “llevan meses sin servicio oficial de atención médica”.





Desde el sindicato han explicado que, en el caso de la Vallibona, en el último concurso oposición, el facultativo que ejercía en este municipio sacó plaza en Morella el pasado mes de octubre, dejando vacante el puesto de la Vallibona, una plaza que a fecha de hoy, seis meses después, todavía no se ha cubierto.





“Se da la circunstancia de que ese médico, que ahora ejerce en Morella, reside en la Vallibona por lo que, cuando termina su consulta y regresa a su domicilio en la localidad, se encarga de atender también a los vecinos que lo necesitan para que no se queden totalmente sin servicio”, han denunciado desde CSIF. En ese sentido, desde el sindicato han detallado que “esta circunstancia supone que las personas que residen en esta localidad y que antes tenían a su disposición un servicio diario de consulta médica, ahora han visto reducida drásticamente la atención, que se presta como mucho un par de días a la semana y en horario reducido y variable, en función de cuándo termina su consulta este médico en Morella”.





“Consideramos que se trata de una situación insostenible, por lo que pedimos a Sanitat que tome cartas en el asunto y cubra cuanto antes la plaza vacante de médico en la Vallibona, ya que la falta de servicio está obligando a la ciudadanía a tener que desplazarse hasta Morella o a Rossell para recibir atención en caso de emergencia”, han incidido desde CSIF.





Además, desde el sindicato han señalado que la situación de la Vallibona no es “un caso aislado” en la comarca. “Se da la circunstancia de que Forcall lleva desde el pasado 10 de febrero sin médico, ante la baja de larga duración no cubierta del facultativo titular”. “En lugar de contratar a un sustituto, los cuatro médicos que ejercen en los otros municipios de la zona, como Portell, Cinctorres, Todolella, Olocau del Rey, La Cuba, La Mata o Zorita, se van turnando para atender también a los pacientes de Forcall, lo que supone una duplicidad de las consultas para los profesionales, que por este servicio no reciben a cambio ninguna compensación en cuanto a módulos, kilometrajes o pluses”.





Médico cada 15 días





Situación a la que se suma el caso de la localidad de La Cuba, perteneciente al centro de salud de Forcall, que “ha reducido la atención presencial a los pacientes a una visita cada 15 días, lo que nos parece intolerable”, han valorado desde el sindicato.





“Pedimos que este tipo de situaciones, lejos de cronificarse, se resuelvan cuanto antes, ya que además de obligar al personal médico que ejerce en esta comarca a realizar un sobreesfuerzo continuado, redunda en una peor calidad del servicio para la ciudadanía”, han valorado desde CSIF.