Los ataques de la fauna, nuevo problema para el sector primario: "Los buitres atacan a vacas vivas"

El sector primario cerró 2023 con unas pérdidas en toda la Comunitat Valenciana de aproximadamente 400 millones de euros. La meteorología generó los principales problemas, pero otras cuestiones como los ataques de la fauna, las plagas o los sobrecostes tampoco han ayudado a mejorar la situación.

Sobre todo ello hemos hablado en COPE Castellón con el presidente de la Asociación de Agricultores Valencianos. Cristóbal Aguado ha destacado en primer lugar los problemas generados por un tiempo anómalo, con pocas precipitaciones y mucho calor, del que se ha salvado parcialmente nuestra provincia.

AVA-ASAJA cifra en 400 millones las pérdidas del año agrario 2023, debido a las adversidades climáticas, los elevados costes de producción, la competencia desleal, las plagas y enfermedades, los daños récord de la fauna salvaje y el aumento de robos.



?? https://t.co/qP1fAquFtrpic.twitter.com/dgqKPbcq1I — Associació Valenciana d'Agricultors (@ava_asaja) January 12, 2024

Señala el presidente de AVA-ASAJA que, pese a ello, uno de los principales cultivos como es el de la clementina ha tenido un problema para su salida al mercado: “Este año al no llover en los últimos meses ha influido en el tamaño de las frutas. Los tamaños no han sido los que pide el mercado y ha generado mucho destrío. Además, el calor que arrastramos desde finales de año, ha hecho que la clementina, que pide frio para que la piel se apriete y tenga calidad, no lo haya tenido”.

Pero esta falta de lluvias también está marcando a otra parte del sector primario. La ganadería se está viendo obligada a tirar de cubas de agua para abastecer a sus animales, sobre todo en la zona de Els Ports. Un hecho que ocurre, según Aguado, “por la falta de previsión en la construcción de vasos para recoger agua aprovechando la lluvia en lugares estratégicos. Un hecho que se suma a la afectación que está teniendo la ganadería de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica”.





Ataques de animales

Pero éste no es el único problema que afrontan los ganaderos. El ataque de la fauna está creciendo y generando más incertidumbre (con ataques incluso de buitres a vacas vivas, según Aguado), algo que también sufre por ejemplo la apicultura con la avispa asiática o la agricultura, con frutos como la alcachofa o las sandías entre las perjudicadas el pasado año, según Aguado, y a los que habría que sumar los daños que sufren en instalaciones de regadío.

Y ante ello, ¿qué hacer? Varias medidas se pueden tomar, desde caza selectiva a trampas, como las impulsadas en Oropesa del Mar, aunque ello genera nuevas dudas sobre por ejemplo cómo deshacerse de estos animales muertos. Por ello, desde AVA-ASAJA reclaman que “los animales que se tenían que eliminar para estabilizar la población de fauna útil no la podemos eliminar nosotros. Además, no está claro qué hacer con los animales cazados. Hay asignaturas pendientes, y por ello hemos pedido reuniones con las consellerias de Medio Ambiente y Agricultura para dar una salida sensata para ver como combatir y controlar esta fauna”.





La crisis de las importaciones

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero si hay un tema que ha saltado ahora a la palestra es la crisis por las importaciones de cítricos de Egipto. Ayer ya hubo reunión entre PortCastelló y La Unió, que dejó claras las posturas separadas, y que va a conllevar que esta organización agraria convoque protestas frente a las instalaciones portuarias el 7 de febrero, aunque antes, concretamente mañana, realizará una propia ALIV, a Associació de Llauradors Independents Valencians.

Respecto a ello, el presidente de AVA-ASAJA toma una posición más moderada, destacando que este año “las importaciones no son muy ruinosas sobre todo en naranja grande, aunque no olvidemos el potencial de Egipto, Marruecos y Turquía. Estos países aunque este año importen más, y dado por la bajada de producción de España y la Comunitat, todavía compensan la necesidad de la demanda. Pero si el próximo año sube la capacidad productiva de aquí podríamos tener problemas”.

Lo que sí deja claro Aguado, eso sí, es la necesidad de mejorar los controles a estos cítricos importados, grandes culpables de la entrada de plagas en el sector: “Aquí hay muchas exigencias para producir, que no son iguales para las importaciones, lo que genera una competencia desleal. Siempre decimos que los acuerdos con terceros países tiene que tener reciprocidad. Y además tiene que tener un control en aduanas seguro y eficiente, que a día de hoy no se está dando”.