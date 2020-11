Los alumnos de Enfermería del CEU aprenden las claves terapéuticas que precisan los diabéticos

La educación terapéutica al paciente con diabetes es la clave de su tratamiento. Así lo ha asegurado Teresa Marí, enfermera experta en diabetes y educación terapéutica del Hospital de La Plana, en la formación que ha impartido esta semana a los estudiantes de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

“La diabetes, ha continuado la también presidenta de la Asociación de Diabetes de Castellón ADI-CAS y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes, es una enfermedad crónica y compleja que requiere de un conocimiento y, sobre todo, de un saber hacer del propio paciente, ya que el mejor tratamiento falla si él o ella no participa día a día en el control de su enfermedad”. “Las personas con diabetes que no tienen acceso a la educación terapéutica, que no han aprendido a gestionar su enfermedad y que no cuentan con el acompañamiento y apoyo de los profesionales de la salud, ha alertado Marí, no pueden tomar sus propias decisiones en lo que concierne al control metabólico, y son más vulnerables para desarrollar complicaciones”.

En este sentido, la experta ha reivindicado la importancia de la formación de los profesionales sanitarios que atienden a las personas con diabetes. Una formación que debe incluir conocimientos en pedagogía, ciencias biológicas y habilidades sociales y comunicativas. COVID y enfermería escolar La enfermera ha alertado también de las consecuencias que está teniendo esta crisis sanitaria en las personas con diabetes. “Estos pacientes se consideran personas de riesgo, como con cualquier enfermedad intercurrente que pueda afectar al control de la glucosa. No sé, después de la pandemia, qué nos vamos a encontrar.

Los pacientes mayores no consideran una visita una llamada por teléfono y se quejan de que hace mucho tiempo que no los ve su médico”, advierte. Teresa Marí ha recordado que este año el lema del Día Mundial de la Diabetes era, precisamente, “Enfermería y Diabetes”. “Ha sido una pena que la COVID haya impedido aprovechar este eslogan para visibilizar la importancia que tiene la educación terapéutica y el reconocimiento a las enfermeras que se dedican a la educación de las personas con diabetes”.

Finalmente, la experta ha reclamado la figura de la enfermera escolar para atender a niños con enfermedades crónicas como la diabetes, “algo que reclaman los padres de estos niños continuamente desde las asociaciones”, así como la inclusión de profesionales de la salud, formados en educación terapéutica, en las unidades de diabetes.