Los agricultores de Castellón pierden 80 millones de euros en la temporada de la naranja

La temporada citrícola afronta su recta final con unos resultados negativos para los agricultores de la provincia de Castellón que ven como las pérdidas que se acumulan llegan hasta los 80 millones de euros, según valoran las principales organizaciones agrarias.

“Son pérdidas directas de los agricultores”, explica a COPE el presidente provincial de Fepac Asaja, José Vicente Guinot, quien además, añade que “si tenemos en cuenta la gente que ha dejado de trabajar en las cuadrillas por la falta de persona o las que han dejado de trabajar en almacenes o en el transporte”, que hace que las pérdidas acumuladas se incrementen más allá de los 80 millones de euros.

El campo castellonense está atravesando una galopante crisis que ha hecho que se quede sin recoger gran cantidad de cítricos de los árboles. Los colectivos agrarios responsabilizan de ello a la competencia desleal de la naranja que llega de países externos a la Unión Europea y que cumplen unos requisitos en cuanto a los tratamientos fitosanitarios, inferiores a los autóctonos.

Para la provincia de Castellón, la agricultura supone “el 15% del PIB”, según señala Guinot, quien se muestra partidario de efectuar nuevas movilizaciones tras las municipales y comarcales de los últimos meses. Por ello, “vamos a continuar estando donde sea necesario para reclamar lo que haga falta”. Incide en que en después del verano afrontarán una nueva campaña citrícola, por lo que, “necesitamos tener capacidad de afrontar esa nueva campaña”.

Una de las peticiones que efectúan al Gobierno es activar la cláusula de salvaguarda por esa competencia desleal, aunque su solicitud no ha sido atendida. “El ministerio -de Agricultura- comprende que es necesario acometer una serie de medidas para revitalizar nuestra citricultura; en cambio, no estamos contentos en las medidas que no se han tomado para paliar los efectos inmediatos de esta campaña ruinosa y que ha conducido a muchos de nuestros agricultores a una situación muy precaria”.

Esas soluciones por parte del Gobierno, “no hay, no las aporta”, lamenta Guinot. “Vamos a poder acceder a algún tipo de crédito en bajo interés, pero poca cosa más”, concluye.