López Llorente reclama "diálogo" a la Generalitat Valenciana por la asignatura de Religión

Recientemente, la diócesis castellonense ha peregrinado a Lourdes. Una expedición que ha liderado el obispo, monseñor Casimiro López Llorente y en la que han participado, entre otros, 81 jóvenes, 50 enfermos y un total de 300 personas en Lourdes. “Días de encuentro con la Virgen. En Lourdes se palpa la presencia de la virgen”

En cuanto a la reunión de la provincia eclesiástica abordó “problemas de la vida. Se acordó que el 14 de octubre en la plaza de la Virgen de Valencia habrá rezo del rosario y se presentará el documento de últimas voluntades. También se reflexionará sobre el aborto que se amplía y la eutanasia”.

En materia educativa, se lamenta que no haya diálogo por parte de la consellería de Educación en lo que se refiere a la asignatura de Religión Católica. “La relación de la consellería con la Iglesia y los delegados diocesanos o con el representante de los obispos, es nula o prácticamente nula, salvo si la buscas tú y cuando la buscas es tardía. No se favorece en nada la presencia d ella clase de Religión cuando no hay el diálogo oportuno”.

“Los mismos acuerdos con la Iglesia se van limitando. Con un diálogo previo se pueden mejorar las cosas. Es curioso que hay otros sectores implicados en la educación que conocen estos proyectos y los últimos en conocerlos somos nosotros”.

Y es que “la educación no es algo exclusivo de la administración. En primer lugar lo es de los padres”.

En cuanto a obras como la de la parroquia de San Juan Pablo II de Benicàssim o de Sant Joan de Penyagolosa, “hemos puesto en marcha una cuestación para terminar el proyecto en Benicàssim; las de Penyagolosa van adelante y tenemos un proyecto para recuperar la plaza del Obispo Climent en Castellón. La Iglesia tiene que conservar el patrimonio para transmitirlo en las mejores condiciones a las futuras generaciones”.