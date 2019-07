Lidón Muñoz aspira a las semifinales del Campeonato del Mundo de Natación

La nadadora castellonense Lidón Muñoz, que disputará su primer Campeonato del Mundo de verano en piscina larga en Gwangju 2019, explicó que su objetivo en Corea es "superar la primera ronda y disputar las semifinales" tanto en 50m libres como en 100m libres.

La nadadora del Proyecto FER explicó que para entrar en la final debería rondar los 24:70 y "eso ya son palabras mayores", por lo que, si consigue ser una de las 16 mejores, estaría "satisfecha".

En declaraciones facilitadas por el Proyecto FER, Lidón Muñoz contó que está "pletórica y muy ilusionada" por disputar su primer Campeonato del Mundo de verano en piscina larga y que también está "concentrada y preparada para competir, disfrutar y aprender de esta gran experiencia".

La marca con la que consiguió clasificarse para el Mundial de Corea fue 24:91 en los 50 metros libres, convirtiéndose en la primera fémina española en bajar de los 25 segundos y, una semana después, batió su propia marca con un 24:82 en Roma.

"No sé si me lo esperaba, pero tampoco lo veía utópico. Sabía que si enganchaba un buen largo podía rebajar la frontera de los 25 segundos", comentó la nadadora.

Lidón Muñoz añadió que, pese a llevar 9 récords nacionales en los 50m libres entre piscina largar y corta, los últimos dos récords son "especiales", puesto que "suponen derribar un muro histórico".

En torno a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la castellonense declaró verse "con opciones", ya que los 24:82 de Roma le han transmitido "un optimismo enorme".

La mínima para Tokio 2020 es 24:77, una marca "durísima", pero Lidón explicó que ha demostrado que está a su alcance y que no es imposible, "sigo pensando que aún no he llegado a mi techo", manifestó.

Recientemente, la nadadora ha fichado por club Aqua Centurions de Roma, lo que le hace "ilusión" ya que le va a permitir "acudir a eventos del máximo nivel y medirme con rivales de primera línea mundial" y añadió que poder competir a este nivel es "especialmente interesante en un año preolímpico".

"Me considero una nadadora que está creciendo durante los últimos años desde la humildad y la capacidad de sacrificio. No quiero perder la perspectiva. He progresado y he madurado, claro, pero no quiero caer en la autocomplacencia ni pensar que está todo hecho. Cometería un error", concluyó la nadadora.