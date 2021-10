Les Alqueries suelta ‘cliptolemus’ en algunas zonas de la huerta para luchar contra el ‘cotonet’

El Ayuntamiento de les Alqueries ha llevado a cabo una suelta de 20.000 individuos de cliptolemus en algunas zonas hortofrutícoles de la localidad para luchar contra la plaga del ‘cotonet’. Les Alqueries es el primer consistorio de la provincia en hacer una compra pública para hacer frente a la plaga. El regidor de Agricultura de la localidad, Ramón Ros, ha explicado que “desde la Unió de Llauradors nos propusieron llevar a cabo esta acción para luchar contra esta plaga que está afectando de manera tan directa y lamentable a nuestros agricultores. Desde la concejalía que encabezo lo vimos muy adecuado desde el primer momento y por eso nos pusimos a trabajar para poder hacerlo una realidad y lo consensuamos con las distintas organizaciones que conforman el Consejo Agrario Local”.





Hay que recordar que al citado Consejo Agrario de les Alqueries están las cooperativas Cocalni, Agroal y Agrícola San Jaime, un representante de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, los sindicatos Asaja Alquerías y la Unió de Llauradors y la Comunidad de Regantes de Vila-real. Durante los próximos días, personal municipal llevará a cabo la suelta de este predador natural del ‘cotonet’ entre la carretera general y la raya de Burriana y entre el rio Seco hasta el barranco de la Raya de Nules, que según los técnicos de las distintas cooperativas locales son las zonas que más afectación de la plaga afrontan.





Ros, quien ha estado con la alcaldesa de la localidad, Esther Lara, y el secretario general de la Unió, Carles Peris, revisando los primeros trabajos llevados a cabo, concluye diciendo que “sabemos que para esta campaña no será efectiva, pero se trata de una acción pensada para mejorar el futuro y tratar de controlar esta plaga en el menor tiempo posible. Además, se trata de una apuesta decidida por el control biológico, ya que pensamos que el futuro de la agricultura en general y de la citricultura en particular pasa por hacer cada vez mejor uso de estas técnicas que no son agresivas con el medio ambiente”.