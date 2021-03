Las restricciones en la Comunidad Valenciana obligan a cancelar reservas en alojamientos

Los alojamientos turísticos de la Comunidad Valenciana están sufriendo las restricciones impuestas por el Gobierno presidido por Ximo Puig, siendo las más restrictivas del país pese a disponer de la incidencia acumulada más baja.

De hecho, el sector turístico y la hostelería confiaban en que el descenso de contagios se hubiera traducido en un alivio de las medidas de prevención que, finalmente, no ha sido objeto por parte de la Generalitat Valenciana.

Tanto para este puente de San José y Fallas, como para Semana Santa, en la Comunidad Valenciana no se pueden reunir en espacios privados dos núcleos de convivencia distintos. Tampoco se pueden juntar más de cuatro personas en una misma mesa en un establecimientos hostelero, salvo que sean convivientes.

Ello ha llevado a que las reservas que había previstas en alojamientos se hayan cancelado, golpeando a un sector afectado y que no dispone de ayudas como son las casas rurales, que atrastran además doce meses aciagos.

"Las casa rurales estamos muy mal por las restricciones. Lo que es Semana Santa con cuatro personas... nuestras mayoría de casas son de ocupación completa", explica el presidente de la cooperativa de alojamientos de turismo rural de la provincia de Castellón, Turistrat, Juan Antonio Fuentes.

Por ejemplo, para este viernes, "nos entra una familia de tres personas en una casa para once personas... yo tengo que abrir la casa, poner la calefacción", por lo que para los alojamientos "no es rentable pero tampoco puedes decir que no".

Y cuando vienen estos establecimientos de un año con unas cifras demoledoras. En una provincia como la de Castellón, rica en el ámbito rural, con un paisaje que invita a disfrutar del turismo rural, Turistrat cifra en un 65% la reducción de la ocupación en 2020 fruto de la pandemia.

El futuro

"La esperanza es mejorar para el verano. Para los que tenemos las casas rurales que ayudamos contra la despoblación en el mundo rural, nos mantenemos para que la gente conozca los pueblos y, en cambio, estamos muy abandonados", al no contar con ayudas gubernamentales. "Las administraciones deberían reconocer más el trabajo que hacemos en el mundo rural".