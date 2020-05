Las playas de Castellón siguen sucias cuatro meses después del paso de la borrasca Gloria

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, insta a que el equipo de gobierno de la ciudad, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España “se coordinen de inmediato” y “resuelvan de una vez” la falta de adecuación de las playas de la ciudad de Castellón, que continúan impracticables desde enero, tras las consecuencias del temporal Gloria. También pide que la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, “cumpla su palabra” y active el plan de explotación de playas desde mayo, porque ahora les han trasladado desde el Ayuntamiento que no podrán hacerlo hasta julio.

“Los gobiernos del PSOE se han propuesto acabar con todo lo que implique generación de trabajo y oportunidades. Nadie discute que las medidas sanitarias son prioritarias, pero estas no están reñidas, para nada, con la actividad económica. En una ciudad que tiene 16.347 parados, como es el caso de Castellón, es motivo suficiente como para trabajar desde ya en la búsqueda de soluciones, y más en un año con tanta incertidumbre, en el que todo apunta que si algo puede compensar la mala temporada turística, eso va a ser, sin duda, el turismo nacional, nuestro principal cliente”, ha subrayado.

“El presidente de la Generalitat ya ha anunciado que va a solicitar que toda la Comunitat Valenciana pase a la Fase 2 desde el próximo lunes, 25 de mayo. En esta etapa de la desescalada, ya está permitido el uso de las playas para el baño. Exigimos al equipo de gobierno que se ponga a trabajar ya en cómo se van a explotar las playas y se active de inmediato una hoja de ruta clara para informar a los usuarios y a los empresarios que tienen concesiones en las playas, porque Castellón tiene que ser un destino turístico seguro y así lo hemos de comunicar a todos los potenciales visitantes”, ha indicado.

En este sentido, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, recuerda que “la alcaldesa Amparo Marco prometió a los empresarios de los chiringuitos y negocios de las playas que harían todo lo posible para que pudiesen activar su actividad en el mes de mayo, tan pronto lo permitiera la normativa sanitaria. Sin embargo, ahora resulta que desde el Ayuntamiento se les traslada a los interesados que no tendrán el permiso hasta julio, lo que supone muchas pérdidas económicas y, posiblemente, una nula rentabilidad, lo que pone en riesgo que monten este año”, ha subrayado.

“No entendemos la cerrazón. Pedimos agilidad, responsabilidad y máximo trabajo por parte del equipo de gobierno. Recordamos que el Ayuntamiento está abierto y operativo, y que la alcaldesa y sus concejales tienen la obligación de seguir resolviendo las demandas de los castellonenses y generando oportunidades, algo que ahora mismo debe ser prioritario”, ha lamentado Begoña Carrasco.

Por esta misma razón, desde el Partido Popular se solicita que “se limpie y adecente cuanto antes la playa, porque sigue presentando el mismo aspecto lamentable que desde hace meses, tras el paso del temporal Gloria. Es absolutamente anormal que se promocione a bombo y platillo por parte de la alcaldesa que las playas ya están abiertas para el paseo, dentro de la Fase 0 y la Fase 1, y sin embargo, continúe presentando el mismo aspecto de abandono, con los montones de algas y los acúmulos de arena. Tampoco están instaladas las pasarelas. Al final, entre Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno de España, la casa por barrer”.

“Los castellonenses necesitan soluciones, no problemas. Es el momento de poner toda la maquinaria del Ayuntamiento al servicio de los castellonenses. No se puede desaprovechar ninguna oportunidad. Llevamos más de dos meses de Estado de Alarma, un tiempo más que suficiente para saber que va a haber una desescalada y que hay que planificar todas las actividades. Reclamamos que el equipo de gobierno se ponga en una actitud proactiva, en lugar de pasiva, esperando a recibir instrucciones. Si no tienen ideas, pueden copiarlas de las que están tomando otras administraciones similares y con sus mismas competencias. Todo, menos ahondar más en la crisis económica que ya tenemos por la falta de gestión municipal”, ha concluido.