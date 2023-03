Las Miniolimpiadas de la terreta de Conquistando Escalones suman una merienda solidaria

En algo más de dos semanas llegarán las Miniolimpiadas de la terreta con la que, desde la Asociación Conquistando Escalones, buscan promocionar dos de los productos más típicos de nuestra zona. Un evento que se celebrará el 24 de marzo con las primeras ediciones de dos campeonatos mundiales: el de exprimir naranjas y el de comer pilotes de frare pero que también estará abierto a la ciudadanía en general.

Así, el evento tendrá lugar en la sede de la peña Celtic Submarí (avda. Francia, 42 de Vila-real), que no ha dudado en colaborar con la iniciativa. A las 18.30 horas se abrirán las puertas del local para que las personas que lo deseen puedan acudir y participar en una merienda solidaria a base de, como no podría ser de otra forma, zumo de naranja y pilotes de frare. Así, por una donativo voluntario, los interesados podrán endulzar su tarde y colaborar con la investigación médica que impulsamos desde la entidad. Y media hora después, a las 19.00 horas, arrancarán las pruebas en las que los participantes deberán demostrar la potencia de tus brazos y manos para estrujar naranjas -no contarán con exprimidores- y su voracidad para engullir pilotes.

Las inscripciones, por un donativo de 5 euros, seguirán abiertas hasta completar aforo a través de ESTE ENLACE (https://www.conquistandoescalones.org/productos/inscripcion-miniolimpiada-de-la-terreta/) y los ganadores de cada competición recibirán también un trofeo conmemorativo. Quienes estén interesados en participar podrán encontrar cuál será la dinámica del evento y las bases del mismo en la noticia publicada en la web de Conquistando Escalones. La competición se retransmitirá a través del canal de Twitch del presidente de Conquistando Escalones, Abrahán Guirao (@turbolover1984), gracias al equipo de Envidea.

Los beneficios de esta divertida propuesta se destinarán a las investigaciones médicas que buscan tratamiento y cura para la Distrofia Muscular de Cinturas 1F/D2 y el VIH.