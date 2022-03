Las mascletaes de Magdalena "no serán con tanta cantidad de pólvora como otros años", según Reyes Martí

A 11 días para el inicio de las Fiestas de la Magdalena, la pirotecnica Martí ya piensa en su participación en los festejos, aunque primero acude a las Fallas de Valencia donde lanza este 8 de marzo, como es habitual, la mascletá desde la plaza del Ayuntamiento.

Al igual que en la capital del Turia, anuncia Reyes Martí que su espectáculo, el último de concurso de las Fiestas de la Magdalena, “será una mascletá clásica. Lo que va a predominar, sobre todo, es un buen terremoto que es lo que la gente quiere en Castellón. El terremoto tiene que ser fuerte en Castellón, es la parte fundamental de la mascletá. Si no acabas bien, no hay buena mascletá”, avisa.

Pero, en esta ocasión, la mascletá magdalenera no tendrá comparación con las lanzadas hasta 2019. “Nos hemos puesto de acuerdo porque después de dos años, tenemos la economía un poco tocada y no podemos hacer tanto esfuerzo como solemos hacer. Nosotros ponemos tres veces más de lo que nos pagan. No por eso no serán espectaculares, pero no serán con tanta cantidad de pólvora como otros años”.

“El pirotécnico hace un gran esfuerzo económico cuando va a Castellón porque no cubre gastos. Lo que nos pagan no cubre ni gastos. Vamos todos que nadie va a ganar un duro, pero vamos a hacer buenas mascletás. La gente lo que quiere es ruido y que salga el espectáculo redondo. Por más material no va a ser una mascletá más buena”, explica.

Fallas o Magdalena

Reyes Martí se posiciona respecto a la competencia que existe siempre entre los espectáculos pirotécnicos de Valencia en Fallas y los de Castellón en Magdalena. “Las más grandes, normalmente, son las de Castellón”, sentencia.

Las pirotecnias ya tienen el esquema de cómo serán las mascletás de las Fiestas de la Magdalena. Antes de los festejos deben pasar una revisión por parte de la Guardia Civil con lo que no pueden introducir cambios en su planteamiento con respecto a lo fijado antes de que empieza la semana del concurso.

“Tenemos inspecciones y la Guardia Civil nos hace una revisión exhaustiva para que no nos vayamos para que no nos vayamos de lo que hayamos presentado”.

Addemás, la pirotecnia de Burriana será gran protagonista el 27 de marzo del último día de las Fiestas de la Magdalena. “Cerramos Magdalena con la mascletá, la traca final y el Vítol. Tenemos toda la semana para descansar de Valencia y de Burriana y así el último día lo daremos todo. Cerraremos ciclo y que venga la vida nueva”, concluye.