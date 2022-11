Las lluvias muestran las carencias del Hospital General de Castellón

La fuerte DANA hace escasos días sobre la ciudad de Castellón causó, entre otros desperfectos, la caída parcial del techo del área quirúrgica en el Hospital General de Castellón. “El derrumbe pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral en el Hospital General, como venimos reclamando desde el Partido Popular”, explica la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellon, Begoña Carrasco.

Afortunadamente, solo se produjeron daños materiales, no teniendo que lamentar daños personales que hubieran sido gravísimos tratándose de un hospital. “No podemos permitirnos que el Hospital General de referencia en la ciudad de Castellón, que da servicio a toda la provincia, siga pendiente de una reforma que nunca llega. Por no llegar, ni llega la ampliación de Urgencias, ni la unidad de trasplantes renales, además de prometer y prometer consultorios como el de Constitución, cerrado desde 2020, y los centros inaugurados recientemente, como el del Raval Universitari, se han abierto sin las prometidas Urgencias. Se prometes muchas cosas de cara a 2023 ser año electoral, pero la realidad es que en las cuentas de la Generalitat se repiten, año tras año, los mismos anuncios porque no se han materializado”, explica la portavoz del PP, Begoña Carrasco.

Carrasco denuncia que la situación sanitaria en la ciudad va de mal a peor. “Faltan camas en la UCI del General, urgen refuerzos de personal, faltan médicos y especialistas, lo que provoca que se disparen las listas de espera quirúrgicas. En Castellón los pacientes tienen que esperar más de 60 días de media para ser operado”.

“La reforma integral del Hospital General de Castellón es para nosotros una prioridad para equipararlo a otros hospitales de referencia, como la Fe en Valencia o el General de Alicante. Castellón ha de dejar de ser la hermanita pobre en materia sanitaria, con unos servicios de tercera. Basta ya de que se castigue a los castellonenses con el ninguneo y los recortes sanitarios de la Generalitat. Los castellonenses pagamos impuestos de primera y exigimos servicios e infraestructuras que estén a la misma altura. No queremos ser más que nadie, pero menos tampoco”, añade.

Y asegura que frente a la inacción de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig en materia sanitaria y la nula reivindicación de las necesidades de Castellón, por parte de la alcaldesa Amparo Marco, el Partido Popular trabajará para poner fin a los recortes sanitarios y dignificar la sanidad castellonense.