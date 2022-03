Las Fiestas de la Magdalena lucirán unas Gaiatas "impresionantes"

El vicepresidente de la Federació Gestora de Gaiates y presidente de la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat, Arturo España, asegura a COPE que de cara a esta edición de las Fiestas de la Magdalena, “hay algunas Gaiatas impresionantes; muy bonitas. Tienen mucho trabajo”. Los monumentos representan los gayatos iluminados que, según la tradición, utilizaron los castellonenses en su traslado por la noche del Castell Vell donde se asienta la ermita de la Magdalena, hasta el llano.

Monumentos que simbolizan 'un esclat de llum sense foc ni fum' y que son el símbolo de las fiestas y de la ciudad. Durante todo un año las comisiones trabajar para poder sacar a las calles de la ciudad, en la noche del tercer Domingo de Cuaresma, sus trabajos. “He visto una tercera parte de las que hay y a mí me han parecido fantásticas”, adelanta Arturo España.

Unas Gaiatas que llevan esperando desde marzo de 2020 a desfilar, pero que hasta el próximo 20 de marzo no lo han podido hacer por la pandemia. Por ello, será mucho más especial esta edición. “Si hay un momento emocionante es cuando sacamos las Gaiatas del box, este año será el punto más emocionante e importante para todo el mundo que estamos en las asociaciones gaiateras. Ese momento tiene que ser muy especial”.

Y es que “la espera se ha hecho muy larga y todas las ilusiones están depositadas en estas fiestas. Los monumentos tenían mucho polvo”, aunque reconoce que a “los hemos tenido que adecuar y limpiar”.

Las Gaiatas “vamos a hacer la fiesta como si aquí no hubiera pasado nada. Haremos todo lo que se pueda hacer pero ser conscientes que esta situación sanitaria no ha pasado. No se tiene que ir de madre y hay que tener cura y que sean lo más seguras posibles”.

En cuanto al cambio de recorrido, Arturo España, confía en que solo sea temporal y que las Gaiatas puedan volver a desfilar en próximos años por el corazón de la capital. “Nos parece bien ese recorrido, con avenidas más amplias pero reivindicamos que el día de mañana, cuando todo esto pase, que regresemos a la tradición, que es que pasen por el centro de Castellón”.

La Encesa se efectuará el lunes 21 de forma individual en lugar de un acto conjunto, como es habitual. “Se encenderán todas las Gaiatas a la misma hora con un pequeño espectáculo pirotécnico y el que quiera ver todas las Gaiatas tendrá que recorrer todos los sectores, aunque se habrán podido ver en el desfile”.

También cambia el concurso para elegir los mejores monumentos que se dará a conocer de forma íntima en el Palau de la Festa. En lugar de que las comisiones voten a las mejores Gaiatas, lo decidirá “un jurado técnico”.

“Intentaremos disfrutar de las fiestas y todo el mundo está invitado a disfrutarlas. El resto de la ciudad y visitantes. Estamos para hacer fiesta para Castellón”, concluye.