Las Fiestas de la Magdalena se cerrarán con un "Vítol diferente"

La pirotecnia de Burriana, Reyes Martí, se encargará como es habitual, de confeccionar e instalar la traca final con la que el 27 de septiembre se despide las Fiestas de la Magdalena. "La traca por las calles habituales de la ciudad" de la que, tradicionalmente, se encarga Martí.

En declaraciones a COPE, advierte que "este año el Vítol va a tener un formato diferente" y espera que "sea atractivo para el público". Por lo que se piensa en algo innovador para despedir las Fiestas de la Magdalena 2022 después de dos años canceladas por el covid. "Esperemos que nos salgan las cosas como nos las hemos planteado", señala Reyes Martí.

La empresa pirotécnica de Burriana tendrá gran protagonismo en esa última jornada de las fiestas ya que, a mediodía, también será la encargada de cerrar el concurso de mascletaes Ciutat de Castelló, al disparar el último espectáculo pirotécnico a las 14:00 horas desde la plaza de El Primer Molí.

Dos años sin trabajo

Las pirotécnicas ven como con Magdalena y Fallas se abre un nuevo periodo en el que la pólvora recupera el espacio que le quitó la pandemia. "Fallas y Magdalena son el punto de salida de todas las fiestas del resto de la Comunitat Valenciana y de España. El sector que nos dedicamos a las fiestas, necesitamos trabajar; necesitamos la nueva normalidad".

Aunque lo hacen con menos trabajadores que antes de que arrebatará miles de vidas la covid-19. "Se han ido muchos profesionales que no regresarán ya. Hay una deficiencia de mano de obra en la pirotécnica, nos falta personal. Yo me he quedado con la mitad de personal".

Y avisa Reyes Martí que los cambios legislativos en materia laboral introducidos por el Gobierno de España en las últimas semanas no es positiva para el empresariado y la contratación. "La nueva Ley de trabajo eventual es muy dura y no puedes coger a nadie de cualquier forma. Tienes que justificarlo mucho. La nueva ley laboral es bastante fastidiada", concluye.