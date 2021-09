Las farmacias lamentan que "la Administración no haya querido aprovechar nuestro potencial"

Este sábado, 25 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico con un lema unánime en toda España “Farmacia: siempre de confianza, al servicio de tu salud”, que quiere subrayar que en un escenario de desinformación y noticias falsas los ciudadanos confían cada vez más en su farmacéutico.

En este sentido, Sergio Marco, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, insiste en que el farmacéutico es un profesional sanitario que está siempre al lado del ciudadano y del paciente, tal y como ha quedado de manifiesto en la pandemia de la COVID-19. Asimismo, Marco añade e insiste en que “la cruz de la farmacia nunca se ha apagado y la Oficina de Farmacia siempre ha tenido la puerta abierta para escuchar y atender a los ciudadanos y pacientes”.

En cuanto al balance de la situación que se ha vivido en los últimos meses, Marco hace hincapié en que, a pesar de las circunstancias del último año y medio, los farmacéuticos han estado “al pie del cañón” en lo que se les ha necesitado.

Un hecho que, a su parecer, no ha sabido aprovechar la Administración. Además, Marco asegura que, en este camino, no ha habido barreras entre el farmacéutico y el ciudadano, ni citas, ni llamadas telefónicas, ni nada “la gente que ha ido a la farmacia se ha encontrado siempre la puerta abierta, y quien tenía un problema se lo contaba al farmacéutico” y añade que “nosotros no nos hemos apartado de su lado, todo lo contrario, hemos dado un paso al frente, y eso la ciudadanía lo ha visto, aunque la Administración no haya querido aprovechar este potencial. Nosotros estamos ahí y seguiremos estando”.

Los farmacéuticos de la provincia de Castellón estarán acompañados, en este día, por los ayuntamientos de las poblaciones de l´Alcora, Almenara, Artana, Barracas, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Onda, Oropesa del Mar, Vall de Uxó y Vinaròs, quienes realizarán acciones de reconocimiento a la profesión farmacéutica, durante varios días, como iluminar los edificios consistoriales con luz en verde, representando la cruz verde de la farmacia, un gesto de admiración dirigido a la vocación de servicio de los más de 800 colegiados castellonenses y las 304 oficinas de farmacia. También entre los actos, se engalanarán, algunos de estos ayuntamientos con lazos verdes y placas conmemorativas en homenaje a este Día Mundial del Farmacéutico.

Sergio Marco, en representación de todos los farmacéuticos de Castellón ha agradecido a los ayuntamientos, el gesto de apoyo y reconocimiento a la profesión farmacéutica de la provincia de Castellón.