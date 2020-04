Las farmacias creen que habrá desabastecimiento de mascarillas tras fijar el precio el gobierno

A partir de mañana las mascarillas quirúrgicas tienen de precio al público 0,96 euros/unidad.

Sergio Marco insiste en que “el gobierno no ha tenido en cuenta a la oficina de farmacia que es el principal punto de venta de estos productos sanitarios.

A partir de mañana se aplica la resolución de 22 de abril, publicada hoy en el BOE, de establecer unos precios de venta al público en las mascarillas quirúrgicas, así como en los geles hidroalcohólicos y antisépticos. Una medida que ha establecido el gobierno con el fin de evitar la especulación en los precios de estos productos sanitarios, recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

El presidente del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, considera que el gobierno no ha tenido en cuenta a la oficina de farmacia, que es el principal punto de venta de estos productos sanitarios. Marco opina que el procedimiento para obtener el precio de las mascarillas no ha sido el adecuado, porque actualmente es imposible conseguir mascarillas por debajo del precio que ha fijado el gobierno e insiste en que “esta medida va a originar un desabastecimiento de mascarillas en las oficinas de farmacia, porque si el farmacéutico no puede conseguir mascarillas a menos precio, al final, no podrá disponer de este producto en la farmacia”.

Asimismo, Marco asegura que esta medida, además, supone un problema a la oficina de farmacia que ya tiene material comprado a un precio superior e insiste en que “el gobierno tendría que haber pensado una solución para los farmacéuticos que han hecho una inversión para proporcionar las mascarillas a los pacientes y ahora, es imposible venderlas, porque el precio de venta es inferior al precio de coste que en su momento pagaron por esas mascarillas”.