L'Alcora sigue buscando terrenos para la nueva residencia de la tercera edad

El Ayuntamiento de l’Alcora no ceja en su empeño de conseguir los terrenos adecuados para la construcción de una residencia para personas mayores en la localidad. La finalidad es, una vez adquiridos, cederlos a la Generalitat Valenciana para que lleve a cabo la infraestructura.





El alcalde, Samuel Falomir, ha insistido en que “nunca hemos tirado la toalla”, de hecho, “llevamos mucho tiempo trabajando para dar respuesta a lo que es una demanda histórica de l’Alcora y un compromiso de este equipo de gobierno, que desde el minuto uno ha estado luchando para que sea una realidad”.





En este sentido, Falomir ha recordado que, “durante dos años, hemos estado negociando la compra de la antigua fábrica Sanchis, por considerar este un muy buen emplazamiento para la futura residencia”. El primer edil no esconde que “el proceso ha resultado más complicado de lo que esperábamos y, finalmente, no ha llegado a buen puerto”. Y es que “por responsabilidad, cuando tuvimos conocimiento de la elevada carga que arrastra el inmueble, decidimos no seguir adelante”.





Sin embargo, “sí que seguimos adelante en la búsqueda del terreno apropiado, desde luego, no va a ser por no intentarlo, pues todo esfuerzo valdrá la pena si conseguimos que las personas mayores de l’Alcora puedan contar con este servicio tan importante sin tener que salir de su pueblo”.





Falomir ha explicado que “la gestión económica responsable llevada a cabo en este tiempo nos pemitirá disponer de un remanente de más de un millón de euros, según las previsiones, por lo que el Ayuntamiento estaría en disposición de comprar los terrenos”.





“Ahora que, después de mucho trabajo, el Centro de Día de l’Alcora está a punto de ser una realidad, es momento de continuar sumando servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y sus familiares”.





Al respecto, el alcalde ha destacado que “nunca antes un equipo de gobierno había hecho tanto para conseguir este objetivo y en esa línea vamos a seguir trabajando y esforzándonos al máximo”.