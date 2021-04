L’Alcora creará la Mesa de Seguridad COVID-19 para preparar las Fiestas del Cristo

El Ayuntamiento de l’Alcora constituirá, en breve, la Mesa de Seguridad COVID-19 para preparar las Fiestas del Cristo. El objetivo: elaborar un riguroso protocolo de actuación para que los eventos se desarrollen con todas las garantías.

Estará compuesta por miembros de la organización de los festejos y personal técnico formado en seguridad, prevención y todas aquellas materias que se consideren oportunas para llevar a cabo esta iniciativa “de la manera más efectiva posible”.

Como ha adelantado el alcalde, Samuel Falomir, la Mesa se reunirá de manera periódica para analizar “de forma pormenorizada” cada uno de los actos que se incluyan en la programación.

Se valorarán los emplazamientos más seguros, los protocolos de protección e higiene, las normas de acceso a los espacios, el aforo, los planes de montaje y desmontaje, etc.

“Está claro que no van a ser unas fiestas al uso, pues estarán adaptadas a la pandemia”, así, “muchos de los actos consolidados dentro del programa este año no podrán llevarse a cabo, o al menos, no de la misma manera, ya que solo se celebrarán aquellos eventos en los que se puedan garantizar las exigencias y directrices que marquen las autoridades sanitarias”.

Conscientes de las limitaciones, “estamos ya trabajando para poder ofrecer a los vecinos y vecinas un programa que sea lo más variado posible y que puedan disfrutar, en la medida de lo posible, después de un año tan duro para todos y todas”, ha destacado la concejala de Fiestas, Vanessa Periz.

“Unas fiestas han de preparase con mucho tiempo de antelación, y más en las circunstancias actuales, por eso ya hemos iniciado los preparativos, pero el primer paso, antes de determinar los actos concretos que se llevarán a cabo, será crear la Mesa de Seguridad”, ha indicado Periz.

Las Fiestas del Cristo 2021 se llevarán a cabo del 21 al 29 de agosto.