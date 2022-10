Un juvenil del Benicarló recibe la "tarjeta verde" por asistir a un rival tras un fuerte golpe

Este fin de semana tuvo lugar un nuevo episodio de deportividad que merece todos los elogios. El árbitro del encuentro, Juan Romera, recoge en el acta el siguiente fragmento sobre Adnan Chergui, futbolista del Juvenil A del CF Promesas Castalia:





"...en el minuto 33 de la segunda parte, el jugador recibió un golpe en la cabeza quedando inconsciente en el suelo, actuando rápido tanto el delegado en avisar a la ambulancia como un jugador del Benicarló y yo mismo, en sacarle la lengua para poder respirar quedando el partido detenido por 20 minutos, siendo reanudado después tal y como había sido parado, con una falta a favor del Benicarló. El jugador fue trasladado al hospital de Vinaroz".





En el centro, Adnan fue atendido por los servicios médicos y pudo volver a casa por su propio pie. Lo que fue un susto pudo ser peor, en parte, gracias a Hugo Roca, futbolista del Benicarló BF. "Estábamos los dos corriendo hacia el balón, y al encontrarnos, él cayó al suelo con mala suerte de golpearse la cabeza contra el césped en mala postura", inicia el joven futbolista. "Recuerdo que se quedó de repente bloqueado: no reaccionaba, ni respiraba ni se movía y rápidamente sin pensar fui a donde estaba y, junto al arbitro, lo colocamos de lado como pudimos, le abrí la boca para que no se ahogara con su propia lengua. Una vez este recobró la respiración, el cuerpo técnico le iba echando agua en la nuca y le hablábamos para ver como reaccionaba mientras estaba tumbado. Ya por fin consciente, se lo llevó la ambulancia", relata Hugo.





Mismo guion nos cuenta Adnan, que prolonga el relato de Hugo. "Cuando me levanté del suelo no sabía donde estaba, parecía como un sueño. Cuando me dijeron que iba a venir una ambulancia les dije que no hacía falta, que tenía que jugar con la albinegra", explica el joven orellut. "Cuando llegué al hospital, me hicieron pruebas y salió todo perfecto. Vino mi entrenador a contarme todo lo que pasó porque no recordaba nada. Más tarde, le pedí el teléfono de Hugo y le agradecí lo que hizo por mi porque tiene mucho mérito lo que hizo", detalla Adnan.