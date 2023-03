José Benlloch se plantea demandar por calumnias al senador de Compromís Carles Mulet

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, remitirá a los servicios jurídicos municipales las declaraciones realizadas por el senador Carles Mulet y publicadas en los medios de comunicación para que estudien una posible querella por presuntas calumnias, al acusar falsamente al primer edil de “malversar dinero público”.

“El acoso político permanente y la intromisión en la vida política de la ciudad de Vila-real del senador Mulet resulta ya insoportable. Una absoluta obsesión por intervenir en la vida política de Vila-real sin el más mínimo respeto a la institución del Ayuntamiento, faltando a la verdad de manera permanente e intentando confundir a la ciudadanía todavía no sabemos con qué objetivo. A estos ataques continuos en los últimos meses se suma ahora una acusación de malversación de dinero público absolutamente falsa y que no es más que fruto de la mala fe, la falta de proyecto, ideas e incapacidad absoluta de Mulet de ofrecer ayuda a esta ciudad, que sería su responsabilidad como representante de la provincia de Castellón en el Senado”, argumenta Benlloch. “Desde que Mulet es senador”, agrega, “jamás ha telefoneado, se ha preocupado ni ha pedido información alguna al gobierno municipal, que es el que tiene la legitimidad y la responsabilidad de gestionar y defender los intereses de la ciudadanía de Vila-real. A lo único que se ha dedicado en estos años es a contaminar, criticar e intentar distorsionar la realidad, demostrando que le importa muy poco Vila-real y los vila-realenses y que su único interés es el de debilitar políticamente con mentiras permanentes al alcalde y al equipo de gobierno”.

“Por más presión que pretenda ejercer el senador Mulet, no vamos a dejar de defender los intereses de Vila-real como entendemos que debemos y tenemos derecho a hacerlo”, advierte Benlloch. En esta línea, el alcalde puntualiza: “El encargo del estudio preliminar de viabilidad del soterramiento de la vía a su paso por el término de Vila-real es absolutamente legal, necesario y eficaz para la defensa de los intereses de la ciudad”.

A instancias del área de Territorio y por la falta de medios y la necesidad de especialización, el Ayuntamiento de Vila-real sacó a licitación una asistencia técnica que se adjudicó la empresa de la provincia de Castellón Ingestec. El encargo del estudio preliminar de viabilidad del soterramiento de la vía forma parte de este contrato. “Es un estudio imprescindible antes de iniciar cualquier reunión formal y oficial con el Ministerio, que haremos en el momento en que tengamos todos los datos para defender de la mejor manera posible los intereses de Vila-real en un tema imprescindible y de futuro para nuestra ciudad, por más que Compromís per Compromís se dedique a intentar dinamitar cualquier proyecto de futuro”, aclara el alcalde.

“Hemos tolerado sin problemas toda la crítica permanente de Mulet durante años, pero no vamos a tolera la campaña de difamación de Compromís per Compromís por parte de un señor que debería preocuparse por nuestra provincia y no por sus propios intereses”, concluye Benlloch. Por este motivo, el alcalde remitirá a los servicios jurídicos las declaraciones de Mulet acusando al primer edil de “malversar dinero público” en los medios de comunicación para estudiar una posible querella.