Jornada vital para coger aire por la permanencia

El Villarreal juega el domingo a las 21.00 en la Cerámica ante el At. Madrid en un partido en el que los amarillos se juegan la clasificación para Europa y los rojiblancos la Liga. Emery va a hacer cambios en el once tras el esfuerzo del jueves en el partido de Europa League. Samu Chukwueze o Fer Niño podrían entrar en el once para dar mayor frescura al equipo. En el atlético Simeone tiene las bajas de Carrasco y Giménez por lesión, y la novedad es la vuelta del mejicano Héctor Herrera tras superar el coronavirus.

El Castellón recibe el sábado a las 20.30 en Castalia a la UD Las Palmas. Los albinegros necesitan volver a ganar tras las últimas 4 derrotas. Garrido podría volver a contar con Álvaro Campos en la portería y también podría incluir a Marc Mateu en el once.

En futbol sala, en primera, Peñíscola Globeenergy juega el viernes a las 18.30 en Cordoba. En segunda, Bisontes recibe el sábado a las 17.30 a Santiago.

En baloncesto, el Leb Oro el Tau Castelló recibe a Almansa el domingo a las 12.30 y en Leb Plata, el Benicarló juega el sábado a las 18.15 en Cornellá.

En balonmano, las chicas del Balonmano Castellón reciben en Grapa al Balonmano La Roca el sábado a las 17.00 y las chicas del Balonmano Almassora visitan la cancha del Sabadell el sábado a las 19.15

En voley, en la Superliga 1, Illa Grau juega el sábado a las 18.00 en Manacor y en Superliga 2, Mediterráneo recibe al Leleman Valencia el sábado a las 19.30

En Atletismo, el domingo se celebra en Getafe el Campeonato de España de cross individual y por federaciones. Estarán presentes en este campeonato 9 atletas del Playas de Castellón. Además, también se disputa durante el fin de semana el Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno en el que el Playas aspira a 3 medallas. Lois Maikel en disco y Javier Cienfuegos en martillo son favoritos al oro.

En golf, Sergio Garcia ha empezado con buen pie en el Mundial de Bradenton ( EEUU). El de Borriol tras la primera jornada es tercero con una tarjeta de 67 golpes a tan solo uno de los lideres Simpson y Fitzpatrick.

Y en tenis, Roberto Bautista ganó ayer en la primera ronda del ATP 250 de Montpellier al francés Gregoire Barrere 6-0 y 6-3. En cuartos de final se medirá el viernes a las 19.00 a Ugo Humbert