Los huertos que unen generaciones en Onda duplican su tamaño ante el aluvión de solicitudes

El proyecto de huertos urbanos intergeneracionales de Onda, que nació en 2021, ha anunciado una importante ampliación para hacer frente a su creciente éxito. Actualmente, la iniciativa cuenta con 27 parcelas activas y una lista de espera de más de 70 solicitudes, lo que ha llevado al consistorio a planificar su expansión. Así lo ha explicado el concejal de Servicios Sociales, Óscar Valero, quien ha destacado la gran acogida del programa que une a mayores y jóvenes en torno a la agricultura.

Un modelo de éxito intergeneracional

La base del proyecto es el intercambio de conocimientos entre generaciones. En los 14 grupos de trabajo actuales, personas mayores transmiten la sabiduría de la agricultura tradicional, mientras que los jóvenes aportan su visión sobre innovación y nuevas tecnologías. "Que el más mayor vaya transmitiendo los conocimientos del cultivo agrícola tradicional y la gente joven intente ir innovando", ha señalado Valero sobre esta enriquecedora colaboración.

Formación y conciencia desde la infancia

Los huertos también cumplen una función pedagógica. Durante la Semana de Pascua, jóvenes de entre 12 y 16 años participaron en la actividad Pasqua Jove, donde conocieron de primera mano el ciclo del cultivo. El objetivo, según Valero, es que "los jóvenes no crean que los tomates o las lechugas vienen del supermercado en una caja de plástico". Los propios hortelanos les enseñaron a mover la tierra, abonar, plantar y cuidar los cultivos hasta la cosecha.

Los jóvenes no crean que los tomates o las lechugas vienen del supermercado en una caja de plástico" Óscar Valero Concejal de Servicios Sociales de Onda

Ampliación y colaboración social

Para responder a la alta demanda, el Ayuntamiento de Onda instalará un nuevo conducto de agua que permitirá crear entre 20 y 30 parcelas nuevas. El objetivo es duplicar la capacidad actual y alcanzar las 50 o 60 parcelas a final de año, lo que supone "un crecimiento prácticamente del 100%", según el concejal. Además, el proyecto refuerza su carácter inclusivo con la cesión de una parcela al centro ocupacional El Molí.

Los usuarios de El Molí no solo practicarán la agricultura, sino que colaborarán en la mejora de las instalaciones. Valero ha explicado que, aprovechando que "son grandes artistas", se encargarán de crear los paneles informativos, la señalización de las parcelas y el semillero, utilizando sus habilidades con la cerámica y la madera.

Otro de los pilares de la iniciativa es la recuperación de variedades locales que se están perdiendo. El programa ha adquirido semillas autóctonas en viveros de Castellón y Valencia para "recuperar esas variedades y que la gente las conozca". De esta forma, se busca fomentar el consumo de productos autóctonos como el tradicional tomate valenciano.