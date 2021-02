La hostelería se rebela y llama a reabrir sus negocios el día 16

Los hosteleros están al borde de la desesperación. Tras prácticamente tres semanas cerrada la hostelería en la Comunidad Valenciana por decreto del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, como medida para frenar la tercera ola de contagios de covid-19, han decidido volver a abrir sus establecimientos.

La intención de Puig es anunciar en breve la prórroga de las restricciones que impuso a mitad de enero, lo que ha llevado a la Asociación Hostelera de Castellón, Ashocas, a oponerse a esta intención y hacer un llamamiento a sus asociados para que abran las puertas de su negocio. Y es que la prórroga de estas medidas llevaría a que estos locales permanezcan cerrados hasta marzo, como mínimo. Lo que supondría mes y medio de cierre.

Ashocas es uno de los colectivos que aglutina a los establecimientos de hostelería de la provincia de Castellón y que conforman alrededor de medio millar de miembros, además de ser la asociación que más se ha movilizado durante estas semanas para protestar contra el cierre impuesto por el Gobierno valenciano, así como por la falta de ayudas al sector, señalando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a Ximo Puig.

A través de las redes sociales, Ashocas ha anunciado su postura: "Hasta aquí llegó nuestra paciencia, no aguantamos más, no hay ni una sola razón para la que la Generalitat Valenciana liderada por Ximo Puig Ferrer nos mantenga cerrados ni un sólo día más. Tras 20 días con el cese de actividad de nuestros negocios y tras más de 11 meses siendo la comunidad más restrictiva del país seguimos liderando los contagios. No podemos seguir pagando su incompetencia. La mejor ayuda es que nos dejen trabajar. El próximo martes 16 de febrero la hostelería de la provincia levantará la persiana".

Por ello, ha señalado que "vuelven los bares" y ha pedido a sus asociados a llevar adelante esta decisión: "NI UN PASO ATRÁS COMPAÑERXS!!", ha exclamado.