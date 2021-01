El Hospital General de Castellón es el segundo con más trabajadores en cuarentena

Entre los trabajadores de la sanidad también hay un alto índice de contagios por la exposición que mantienen ante el virus. De hecho y tal y como en declaraciones a COPE explica el portavoz en Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, Vicente Navarro, hay 178 trabajadores del Hospital General de Castellón guardando cuarentena.

"El tema de contagios está disparado. Tenemos mucho contagio", por lo que "queremos saber por qué el General de Castellón es el segundo con más contagios de la Comunidad Valenciana", solo superado por el de Alicante, según explica Navarro.

Vacunación

Las primeras residencias de la tercera edad que administraron la primera dosis de la vacuna antes de finalizar el año, inician este lunes el proceso de administrar la segunda dosis. En dos semanas se deberá efectuar test de antígenos para comprobar que se hayan generado anticuerpos, pero en caso de que no sea así, se requeriría una tercera dosis. Esa segunda dosis se da este lunes en la residencia municipal de Almassora y en la residencia de la tercera edad de Burriana.

Desde CSIF se denuncia improvisación ante la vacunación ya que aún no se conocen quiénes recibirán la vacuna una vez que todos los sanitarios la hayan recibido.

"No hay ningún protocolo; no se sabe a quién se va a vacunar", lamenta el portavoz de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. "En la mesa sectorial la consellera reconoció que no se sabía a que personas se iba a vacunar cuando se acabara con las residencias y los sanitarios".

También recuerda Navarro a aquellas personas mayores que viven en sus domicilio: "¿Qué pasa con los pacientes mayores que están viviendo en los domicilios?".