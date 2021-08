Se halla una tortuga de mayores dimensiones en un yacimiento de Morella

La tercera campaña de excavaciones paleontológicas en el yacimientoMas de Romeu de Morella se ha llevado ya a cabo por parte del grupo de paleontólogos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Valencia.

La zona alberga restos del dinosaurio que se extrajo el año 2017, así como el diente de un carnívoro y fósiles de otros animales y ha recibido la visita de miembros del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED para extraer los restos de un esqueleto de un dinosaurio de grandes dimensiones en la masía morellana.

Se ha tratado de la primera campaña realizada durante la pandemia, en la que seis doctores han trabajado durante días, junto a personal de la Asociación Paleontológica de Vinaròs, para avanzar en los hallazgos de los yacimientos morellanos.

Los restos extraídos pertenecen a un reptil extinguido del grupo de los saurópodos que habitó el territorio equivalente a la actual comarca de Els Ports en el Cretácico Inferior, hace unos 126 millones de años. Los saurópodos son dinosaurios herbívoros, generalmente de enormes proporciones, con el cuello largo, una cabeza relativamente pequeña, patas gruesas y verticales y una cola larga y robusta.

Estos animales, que habitaron en la península ibérica durante el Cretácico Inferior, son relativamente conocidos a partir de restos procedentes de yacimientos burgaleses y turolenses, pero aún no se ha abordado el estudio a partir de los ya abundantes restos encontrados en los yacimientos de Morella.

El ejemplar de Mas de Romeu conforma, junto a otros recogidos en municipios como Portell de Morella, concretamente, en los yacimientos de Mas de Eroles, Sant Antoni de la Vespa o Mas de Palau, un importante conjunto de restos de estos organismos que se encuentran en este momento en estudio y que muestra que la diversidad de estos animales en el Cretácico Inferior Ibérico puede ser más compleja de lo que se considera hasta el momento.

Dientes de tiburones y placas de tortugas

Durante la última campaña financiada por el ayuntamiento morellano y la empresa Arcillas Vega del Moll, han aparecido nuevos restos de tortugas marinas de mayores dimensiones a las ya encontradas en Morella. “Hemos podido ampliar el espectro de fauna que había en este yacimiento, aunque la parte más importante es la del saurópodo”, ha asegurado el doctor José Miguel Gasulla.

Proceso del trabajo de campo

Por otro lado, ha explicado el proceso del trabajo de campo desarrollado durante la campaña en los yacimientos de Morella: “Dependiendo del tamaño del hueso se suelen utilizar varios elementos. Si es pequeño, se engasa con una resina más densa y se saca. Si el material es un poco más grande, se plantea hacer lo que nosotros denominamos «momias»".

"Las momias son elementos que protegen todo el hueso formando una carcasa en escayola o con espuma de poliuretano y se utilizan para poder extraerlo de su lugar de origen. Una vez se tiene todo el bloque completo, se extrae, se le da la vuelta y se vuelve a tapar la parte de abajo del hueso para conservarlo mejor hasta que se lleve al laboratorio”, ha argumentado Gasulla.

Como es habitual en los yacimientos morellanos, la acumulación de restos en el punto en el que se ha estado excavando se circunscribe a elementos de un único individuo, aunque también se han identificado muchos restos de invertebrados, placas de tortuga y dientes de tiburones y de dinosaurios carnívoros.

"No esperábamos encontrar nada, pero finalmente no ha sido así. Se han descubierto elementos que nos permiten ver cómo sería la biota con la localización de elementos de dientes de un tiburón o de un dinosaurio carnívoro, los cuales probablemente no perteneciesen al yacimiento y hayan sido transportados a ese lugar de depósito", ha argumentado el doctor de la UNED.

Nuevo yacimiento de huellas y próxima campaña

En este sentido, los trabajos de extracción de restos óseos en este punto se consideran finalizados, pero, como elemento reseñable, en las campañas anteriores se había localizado un contramolde aislado de una huella de saurópodo.

En esta campaña se han localizado los niveles de origen de estas huellas y se ha podido confirmar que son relativamente abundantes en algunos niveles en el Mas de Romeu, lo que constituiría el hallazgo de los primeros rastros de estos dinosaurios localizados en la Formación Arcillas de Morella.

“Encontramos un nuevo yacimiento de huellas, el cual pretendemos el año que viene actuar sobre él y poner en valor. Es la primera vez que aparecen en los registros fósiles de Morella huellas de dinosaurios saurópodos. Creemos que pueden salir muchas más huellas de las que hemos encontrado actualmente”, ha comentado el doctor Gasulla.

Hasta el momento, en la zona, solo se había recuperado una huella de un dinosaurio ornitópodo procedente de los mismos niveles en la Fábrica Giner en Morella y se conocía un yacimiento de huellas de dinosaurios carnívoros más antiguos en el yacimiento de Vallibana.

El hallazgo de huellas y restos óseos de este tipo de animales en el mismo contexto estratigráfico y ambiental resulta especialmente enriquecedor, por lo que el equipo de investigación se plantea continuar el trabajo en el yacimiento con el objetivo de documentar y poner en valor este registro.

“Estamos barajando la posibilidad de trabajar el año que viene sobre los meses de mayo o junio, en caso de que la situación de la COVID-19 no perjudique más de lo que ya lo está haciendo. Veremos qué aporta la próxima campaña. Se limpiará la zona, se va a intevenir en las huellas localizadas y se espera la posibilidad de que aparezcan nuevas”, añadía el doctor de la UNED.

Castellón: un referente paleontológico

La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía por detrás de Aragón (10) y Cataluña (5) en número de especies de dinosaurios no avianos descritas, con cuatro nuevas especies. Concretamente, la comarca de Els Ports en Castellón es uno de los lugares donde más restos de dinosaurios se han hallado y catalogado de la península Ibérica, con aproximadamente más de 250 fósiles.

Pese a ello, el ámbito paleontológico no recibe la atención e importancia que deberían tener debido a la riqueza patrimonial que hay en la región. Así ha concluido José Miguel Gasulla, doctor del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED: “Siempre podemos pedir un poco más por parte de las administraciones y que tengan más en cuenta al patrimonio paleontológico. Nos gustaría que se implicasen muchísimo más todas para poner en valor este patrimonio que, desde nuestro punto de vista, es tan importante como el patrimonio histórico de las murallas o la Iglesia Arciprestal de Morella. Creemos que tiene un potencial importante dentro de la perspectiva turística y esperamos que en un momento se impliquen lo suficientemente con fuerza”.