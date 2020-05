Hacienda da por fallecido a un autónomo que ahora tiene que demostrar que está vivo

Rafa Martínez es un autónomo castellonense al que la Agencia Tributaria había dado por fallecido. Es ingeniero técnico industrial y tiene una empresa de proyectos de ingeniería. Él no ha muerto, él sigue vivo, pero ni Rafa ni su gestor podían acceder al sistema para presentar la liquidación trimestral del IVA porque contaba como muerto. Incluso desde Hacienda le preguntaron a su gestor que si de verdad estaba vivo.

Un buen ejemplo de que no ha fallecido lo da en una entrevista concedida a la Cadena COPE y en la que explica, incrédulo, el hecho dle que es protagonista en primera persona: "Salía un error y nos pusimos en contacto con Hacienda, con la sorpresa que nos dijeron que esa persona con ese nombre y con ese DNI, aparecía como fallecido".

Ahora Rafa debe demostrar que está vivo. Lo suyo no es que la administración demuestre su fallecimiento, sino que él debe aportar un documento oficial que demuestre que no ha muerto para poder aspirar, por ejemplo, a las ayudas que el Gobierno concede por la caída de ingresos.

"A partir de ahí he tenido que pedir un empadronamiento a fecha actual y una declaración responsable de que estoy vivo".

Rafa añade que "incluso a la gestoría le preguntaron que si estaba vivo o estaba muerto", a lo que su gestor respondió que "acabo de hablar con él, entonces entiendo que está vivo".

Para este autónomo castellonense se abre unas semanas de incertidumbre, "porque no sé las consecuencias que tendrá porque que yo aparezca en Hacienda que estoy muerto... yo no he hecho ningún trámite más ni he presentado ningún papel en la administración", por lo que le quedan las dudas de "yo no sé cómo estoy en la Seguridad Social, entiendo que estoy vivo; en autónomos entiendo que estoy vivo y en Hacienda estaré muerto...", lamenta.

Rafa confía en que Hacienda no le haga pagar intereses por la demora generada por este problema ya que no se le ha permitido abonar el pago en plazo y, en caso de que no fuera así, estudiaría la posibilidad de denunciar el hecho.