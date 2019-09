El proyecto Life Cersuds está en su fase final del proyecto en Benicàssim

La Casa de la Cultura de Benicàassimacogerá el 12 de septiembre la séptima y última reunión. El Grupo de Trabajo Regional del proyecto LIFE CERSUDS, cuyo objetivo es adaptar a las ciudades a los efectos negativos causados por el cambio climático, empleando, en este caso, cerámica fuera de stock y de bajo valor comercial, va a abordar la fase final del proyecto en su séptima y última reunión.

Esta convocatoria, a la que acudirán miembros de administraciones públicas, empresas, centros de investigación, universidades, etc., vinculados al urbanismo, la gestión hídrica, el medioambiente, la cerámica, y la participación ciudadana, tendrá lugar el próximo jueves, 12 de septiembre de 10.00 a 13.00 horas en la Casa de la Cultura de Benicàssim.

Durante esta sesión, según los miembros del grupo de trabajo, se incidirá sobre puntos relativos a las lecciones aprendidas durante la fase final del proyecto, pero también, según han comunicado, les gustaría abordar con las entidades participantes entre otros temas, las posibilidades de continuidad de este grupo de trabajo constituido en el marco de LIFE CERSUDS más allá del fin del proyecto.

Para la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, este proyecto “supone un importante avance para Benicàssim, puesto que nos permite convertir un problema en una oportunidad; nos proporciona un nuevo sistema de ahorro de recursos y una visión más sostenible en la gestión del agua”. Asimismo, la participación en LIFE CERSUDS ha logrado posicionar al municipio benicense “como ejemplo de sostenibilidad, concienciación y uso responsable de los recursos a nivel europeo”, y ello es “un éxito de todos y para todos” ha añadido Susana Marqués.

Por otro lado cabe destacar que el miércoles 18 de septiembre tendrá lugar en Madrid el evento europeo organizado por LIFE CERSUDS con el título "Adaptando nuestras ciudades al Cambio Climático: experiencias recientes a escala europea/Adapting our cities to Climate Change: recent experiences at European scale".