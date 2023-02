El Gobierno se sigue escudando en las ayudas anunciadas pese al SOS lanzado por la cerámica

El portavoz de Compromís Carles Mulet ha preguntado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por los motivos por los que el Gobierno y en concreto los ministerios de Industria y Economía no atienden a las demandas de ayuda del sector cerámico de Castelló ante la crisis que vive.

El senador ha tildado de “fracaso” que abril de 2024 sea la fecha que se baraja en la Orden de ayudas en exposición pública para cobrar las ayudas que el sector necesita ahora de forma urgente. “Del texto vemos que es preocupante la falta de conciencia en la dimensión del problema”, le ha remarcado.

Hace un año Mulet ya expuso a la ministra Calviño, hoy ausente, “la situación dramática del sector cerámico, que supone más del 25% del PIB de la provincia de Castelló. Le advertí que, si no se lo tomaban en serio, estábamos ante el colapso de la economía de toda la provincia y ustedes se limitan a echar balones fuera, con medidas que no salvan al sector”. El portavoz de Compromís ha trasladado el mensaje de los afectados y ha advertido a la ministra: “o actúan ya, o en 2024 no quedarán empresas en pie y eso supondrá miles y miles de personas sin trabajo”.

Para mostrar la falta de consistencia de la Orden de ayudas, el representante valenciano ha recordado que, en un contexto de tensiones de tesorería y liquidez por la falta de competitividad, de financiación, de sobrecostes energéticos y reducción de ventas y exportaciones, se exige que tengan que cumplir las empresas con un periodo medio de pago inferior a 60 días. “Este requisito impedirá que un importante número de empresas pueda acceder a las ayudas. Se trata, de no modificarse, de unas ayudas ineficaces de las que pocos estarán en condiciones de acceder a ellas”, le ha remarcado.





Encantada con las ayudas

Desde Compromís, tras la intervención de la ministra Maroto, han lamentado que “pese a las críticas, saquen pecho de unas ayudas que no llegan. La situación en las empresas pende de un hilo y no parece que el Gobierno se inmute lo más mínimo y sigan sin salvar al sector, lo que es lamentable”.

Mulet además ha lamentado la nula voluntad del Gobierno por recomponer las relaciones institucionales con Argelia tras violar la legalidad internacional con el Sáhara. “Un gas más barato que supondría para nuestra industria un respiro como el que está teniendo Italia, nuestro principal competidor, donde además su gobierno está dando ayudas directas a la industria”.

El sector cerámico italiano ha recibido en 2022 alrededor de 600M€ en concepto de ayudas directas, en España las ayudas recibidas son como mucho de 20 millones. Nuestra producción ha caído un 15% en 2022, e Italia crece al 1%.

“Cada despido de un trabajador o trabajadora de la cerámica es un drama y ese drama será imputable a su gobierno”, ha concluido.