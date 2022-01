El Gobierno abre la puerta a poder ceder las competencias de Costas a la Generalitat

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha sido durante estos años tremendamente crítico con la política de la Dirección General de Costas contra el territorio valenciano “ ni hacen, ni dejan hacer, son dueños y señores por okupación de todo el litoral valenciano, no invierten y al mismo tiempo permiten barbaridades urbanísticas. Son capaces de negar regeneraciones de playas o actuaciones urgentes ante la situación dramática de muchos municipios costeros, y permitir ampliaciones de puertos deportivos, urbanizaciones o actuaciones que acaban agrandado en otros municipios sus problemas”.

Para Mulet, “ la situación de Costas es semejante al de las tres confederaciones hidrográficas que afectan al territorio valenciano, o Renfe; no invierten lo que necesitamos, y son generadoras de problemas cuando los ayuntamientos quieren actuar ante su desidia. No mantienen los cauces de ríos o barrancos limpios y si un ayuntamiento quiere actuar, le caen sanciones, lo mismo hemos visto con Costas en Nules, el ayuntamiento ha actuado y responden con sanciones”

El senador valencianista ha remarcado ante una administración que actúa de espaldas a los intereses de los territorios, que no tienen ninguna sensibilidad, que imparte el terror entre las personas afectadas por deslindes, que es incapaz de aportar soluciones, y todos son imposiciones absurdas, se ha de conseguir la transferencia autonómica, asegurando como siempre una financiación justa “ si de cada 100 euros que se recaudan, 10, 5 0 20 van para Costas, asegurar que estos van a volver a la Generalitat, estamos ante una administración central que gestiona el grueso de nuestros impuestos y luego no los retorna ni territorialmente ni en las necesidades básicas, como son en nuestro caso actuar en el litoral”





Respuesta del Gobierno

A la petición realizada por Mulet mediante una pregunta escrita el Gobierno deja clara la hoja de ruta:

En relación con la materia por la que se interesan Sus Señorías, cabe señalar que, en virtud de lo previsto en el artículo 148.1.3ª CE, ya desde los primeros tiempos del estado de las autonomías todas las Comunidades Autónomas asumieron en sus respectivos Estatutos de Autonomía competencias en materia de ordenación de territorio, urbanismo y vivienda, puertos de interés autonómico, protección del medio ambiente, etc.

A partir de mediados de la década de 2000, se reformaron los Estatutos de Autonomía de algunas Comunidades Autónomas litorales, asumiendo estas nuevas funciones relacionadas con la gestión del dominio público marítimo-terrestre que no estaban contempladas en los Estatutos de Autonomía anteriormente vigentes. Así, tanto Cataluña como Andalucía asumieron nuevas funciones en materia de gestión de autorizaciones y concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de titularidad estatal y, en ambos casos, ya se materializaron los correspondientes traspasos. Los Estatutos de Autonomía de Baleares y Canarias también se han reformado en sentido similar a los de Cataluña y Andalucía, asumiendo esas Comunidades Autónomas nuevas funciones en materia de otorgamiento de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Hasta la fecha, no se han producido los correspondientes traspasos.

En el caso de la Comunidad Valenciana, a diferencia de las Comunidades Autónomas mencionadas, no se han asumido nuevas funciones en materia de gestión demanial vía estatutaria, por tanto, respondiendo a la pregunta, no es posible transferir a la Generalitat Valenciana competencias en materia de costas, como tampoco lo es transferirlas a otras Comunidades Autónomas cuyo estatuto no ha sido modificado en ese sentido.

Mulet ha valorado la respuesta “ lo dejan claro, si se reforma l’Estatut con este punto, no tienen ningún impedimento en la transferencias de las competencias. Si todas las fuerzas políticas democráticas tenemos claro que Costas gestiona mal y a nivel autonómico lo haremos con más sensibilidad, tocaría impulsar estar reforma para asumir las competencias”