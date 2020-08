Gerard Moreno sobre la Selección: “No lo voy a dejar pasar, hay que seguir trabajando para ir”

El Villarreal C.F. ha publicado una entrevista con Gerard Moreno para analizar tanto la situación personal deportiva del jugador como la del equipo. El delantero se ha mostrado ambicioso en todas sus respuestas. Así pues, ante la no convocatoria a la Selección Española en la última lista de Luis Enrique, ha expresado su motivación para seguir adelante: “Tienes dos formas de tomártelo: con naturalidad para continuar trabajando e intentar mejorar, porque el seleccionador tiene muchas opciones, o dejarlo pasar, pero el me conoce sabe que no va a ser así”.

También a nivel personal, el atacante ha reconocido que la pasada campaña fue “el mejor año deportivamente y estoy feliz de haber podido contribuir en lo colectivo”. No obstante, ya piensa en el futuro: “Ahora se abre otra nueva temporada con la ilusión de seguir creciendo y aportando al equipo”.

Tras la gran recta final del submarino y las nuevas incorporaciones que han llegado a la plantilla, el catalán aspira alto: “Estamos en una situación cómoda pero exigente. Queremos mejorar año tras año lo que hacemos. Viene un técnico con una trayectoria increíble y unos jugadores de gran nivel. Vamos a luchar en las tres competiciones”. Asimismo, ha asegurado que se marca objetivos elevados puesto que, cada temporada, “la palabra ilusión se implanta en la entidad”.

Con la mirada puesta en seguir creciendo, Moreno ha recordado su llegada al Villarreal con 18 años, analizando el transcurso de este tiempo: “Estoy muy contento por cómo ha ido todo. Este es un club que cada vez crece más, es ambicioso y sabe en todo momento de dónde viene”.

Respecto a la adaptación del plantel a su nuevo entrenador, el ariete ha destacado algunos conceptos como “ser protagonistas con el balón y ofensivos”. Asimismo, ha recalcado la importancia de la pretemporada para poder llevarlos a cabo de la mejor manera posible: “Poco a poco vamos poniéndolos en marcha. Los partidos amistosos sirven para mejorar y saber lo que tenemos que hacer”.